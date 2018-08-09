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    Проблеми з паспортом: Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС

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    Костянтину&nbsp;Меладзе заборонили в&rsquo;їзд у країни ЄС до 2020 року - Проблеми з паспортом: Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС
    Костянтину Меладзе заборонили в’їзд у країни ЄС до 2020 року

    Напередодні Меладзе був затриманий угорськими прикордонниками на в’їзді в Угорщину

    Продюсеру та композитору Костянтину Меладзе заборонили в'їзд до країн Євросоюзу до 2020 року через проблеми з паспортом.

    Про це у коментарі 24 Каналу повідомило джерело у Державній міграційній службі України.

    Стало відомо, що ввечері 6 серпня Костянтин Меладзе був затриманий угорськими прикордонниками на виїзді із Закарпатської області і на в’їзді в Угорщину.

    Зокрема, композитор намагався переїхати кордон через пункт пропуску «Лужанка – Берегшурань». 

    Там, його завернули угорські прикордонники. Вони забрали у Меладзе закордонний паспорт через підозру у підробці штампів у ньому.

    «Відтепер Костянтину Меладзе заборонили в’їзд у країни ЄС до 2020 року»,
    – розповіло джерело.

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