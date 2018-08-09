Проблеми з паспортом: Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС



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Костянтину Меладзе заборонили в’їзд у країни ЄС до 2020 року

Напередодні Меладзе був затриманий угорськими прикордонниками на в’їзді в Угорщину

Продюсеру та композитору Костянтину Меладзе заборонили в'їзд до країн Євросоюзу до 2020 року через проблеми з паспортом.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомило джерело у Державній міграційній службі України.

Стало відомо, що ввечері 6 серпня Костянтин Меладзе був затриманий угорськими прикордонниками на виїзді із Закарпатської області і на в’їзді в Угорщину.

Зокрема, композитор намагався переїхати кордон через пункт пропуску «Лужанка – Берегшурань».

Там, його завернули угорські прикордонники. Вони забрали у Меладзе закордонний паспорт через підозру у підробці штампів у ньому.

«Відтепер Костянтину Меладзе заборонили в’їзд у країни ЄС до 2020 року»,

– розповіло джерело.

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