Проблеми з паспортом: Костянтину Меладзе заборонили в'їзд у ЄС
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Напередодні Меладзе був затриманий угорськими прикордонниками на в’їзді в Угорщину
Продюсеру та композитору Костянтину Меладзе заборонили в'їзд до країн Євросоюзу до 2020 року через проблеми з паспортом.
Про це у коментарі 24 Каналу повідомило джерело у Державній міграційній службі України.
Стало відомо, що ввечері 6 серпня Костянтин Меладзе був затриманий угорськими прикордонниками на виїзді із Закарпатської області і на в’їзді в Угорщину.
Зокрема, композитор намагався переїхати кордон через пункт пропуску «Лужанка – Берегшурань».
Там, його завернули угорські прикордонники. Вони забрали у Меладзе закордонний паспорт через підозру у підробці штампів у ньому.
«Відтепер Костянтину Меладзе заборонили в’їзд у країни ЄС до 2020 року»,
– розповіло джерело.
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