Кінець «золотих віз»? ЄС хоче перекрити потік корупціонерів з Росії та України

Єврокомісія стурбована тим, що гроші, за які купують громадянство ЄС, можуть мати сумнівне походження

Єврокомісія з осені може змінити правила надання громадянства ЄС

У багатьох країнах ЄС діє так звана система «золотих віз». Вона дозволяє фактично купувати громадянство, як, наприклад, на Кіпрі чи Мальті, або ж отримувати посвідку на проживання, як у Португалії, Іспанії Греції. Країни, де поширена така практика, визнають її позитивний вплив для своєї економіки. У Брюсселі ж дивляться на це питання по-іншому. Європейська комісія стурбована тим, що гроші, за які купують громадянство ЄС, можуть мати сумнівне походження, а тому програма «золотих віз» сприяє корупціонерам, зокрема з України та Росії, «відмивати» гроші через купівлю нерухомості, і уникати покарання на батьківщині. Все це відбувається через неналежну перевірку прохачів громадянства.

7 серпня єврокомісар з питань юстиції Вера Юрова заявила про необхідність зробити жорсткішими правила надання громадянства країнами-членами Євросоюзу вихідцям із третіх країн. «Ми не хочемо ніяких троянських коней у Євросоюзі. Деякі країни-члени повинні докладати більших зусиль, щоб їхнє громадянство не отримували злочинці, які можуть нашкодити безпеці Європи або відмивати гроші», - заявила Юрова.

У зв’язку з цим Єврокомісії планують вже у вересні опублікувати нові норми щодо надання громадянства країнами-членами ЄС.

Що таке «золота віза» і хто її отримує

У 2013 році на Кіпрі дозволили надавати громадянство особам, які придбали нерухомість на території республіки на суму не менш як 2 млн євро (до 2016 ця сума становила мінімум 5 млн євро), або вклали 2,5 млн євро у державні цінні папери чи кіпрські компанії. Водночас для отримання кіпрського паспорта не потрібно здавати мовних тестів або постійно проживати на острові.

Такий крок забезпечив підйом економіки країни, яка перебувала у переддефолтному стані у 2013 році, а також не дозволив упасти цінам на нерухомість на Кіпрі.

У результаті завдяки спрощеній схемі отримання громадянства Кіпр до 2016 року отримав 4,8 млрд євро.

Купити громадянство також можна на Мальті. Підданство цієї острівної країни можна отримати, заплативши 650 тис. євро у фонд «Національного розвитку». За чоловіка або дружину, так само як і за кожну неповнолітню дитину доведеться доплатити ще по 125 тис. євро. Крім того, ще необхідно купити нерухомість на Мальті мінімальною вартістю у 350 тис. євро, або винаймати житло, річна вартість оренди якого не повинна бути меншою 16 тис. євро.

Схожі схеми практикуються і в інших європейський країнах, але там багатіям обіцяють натомість посвідку на проживання. Варто додати, що за умови її збереження, громадянство можна отримати через 5-6 років, постійно проживати на території ЄС для цього не завжди треба: досить лише щороку стабільно приїздити в обрану країну на кілька тижнів.

Так, в Іспанії посвідку на проживання можна отримати, придбавши нерухомість вартістю мінімум у 500 тис. євро, або ж купивши іспанські державні облігації на 2 млн євро. Є ще один варіант: вкласти мільйон євро у приватні іспанські компанії й інвестиційні фонди.

Схожа схема діє в Португалії: посвідка на проживання видається тим, хто купить нерухомість на півмільйона євро, або вкладе мільйон євро інвестицій в економіку країни.

У Греції розцінки на посвідки на проживання трохи нижчі: треба купити нерухомість мінімум за 250 тис євро, і за членів родини окремо доплачувати не доведеться. Але отримати паспорт громадянина Греції можна лише після семи років проживання у країні.

Схема «інвестиції в обмін на посвідку» діє і в Угорщині, для цього достатньо купити облігацій державної позики на 300 тис. євро, водночас повернути інвестиції у повному обсязі можна через 5 років. Хіба що ще доведеться заплатити 60 тис. євро адміністративного збору для покриття витрат на оформлення необхідних документів.

У Великобританії «золота віза», наприклад, надає її власникам право залишатись на території королівства протягом 40 місяців. Для цього потрібно інвестувати більше $2 млн у економіку Великобританії.

З 2008 року Кіпр надав громадянство 1685 «іноземним інвесторам» і 1651 членам їхніх сімей: багато хто з них є представниками країн колишнього Радянського Союзу, а також Китаю, Ірану та Саудівської Аравії.

Відомо, що паспорти ЄС за схемою «золотих віз» користувались і українці. Наприклад, британська газета The Guardian розповідала, що бізнесмен Ігор Коломойський отримав громадянство Кіпру внаслідок «суттєвих інвестицій в країну». Його партнер, бізнесмен Геннадій Боголюбов, теж володіє паспортом Кіпру з 2010 року.

Придбав паспорт Кіпру також співзасновник та акціонер ICU Holdings Limited Костянтин Стеценко.

Серед російських бізнесменів та олігархів, за інформацією The Guardian, скористався подібною можливістю Костянтин Григоришин, власник енергетичного бізнесу в Україні.

Крім того, громадянином Кіпру став наближений до Кремля російський олігарх Олег Дерипаска, проти якого Вашингтон ввів санкції у квітні 2018 року.

Ігор Коломойський отримав громадянство Кіпру внаслідок «суттєвих інвестицій в країну». Його партнер Геннадій Боголюбов, теж володіє паспортом Кіпру з 2010 року

Країни, де діють такі спрощені схеми, повинні перевіряти заявників і походження їхніх капіталів: чи не введені проти них санкції Євросоюзу, чи їх не підозрюють у корупції на батьківщині, чи не відкриті проти них справи. Якщо такі порушення виявлені, у громадянстві має бути відмовлено. Але у випадку з Україною маємо купу випадків, коли журналістські розслідування наводять докази причетності чиновників до корупційних схем, але справ проти них не відкривають.

За словами журналіста-розслідувача британської газети The Guardian Сари Фарольфі, у 2016 році громадянство Кіпру отримали не менше 20 українців, і ще близько 10 українців отримали «золоту візу» в Португалії, і цей список є неповним.

Загалом же відкритих даних про осіб, які отримали громадянство чи «золоту візу» в обмін на інвестиції, немає. Лише Мальта публікує списки тих, хто купив громадянство у форматі «ім’я та прізвище», тому точно дізнатися, про кого саме йдеться, не завжди можна.

За результатами проведеного у 2017 році розслідування європейських журналістів, українці посідають друге місце за кількістю куплених паспортів ЄС у 2016 році. На першому місці – росіяни.

Як повідомляє агентство Deutsche Welle з посиланням на іспанське міністерство економіки, протягом 2014-2016 років «золоту візу» Іспанії отримали 685 росіян, які вклали економіку країни близько мільярда євро.

Що цікаво, серед росіян - отримувачів «золотої візи» переважають пенсіонери, а не бізнесмени, як наприклад з Китаю, Саудівської Аравії, Ірану, Венесуели, Єгипту або Лівану. Все пояснюється тим, що нерухомість, яку купують росіяни, оформлюється на підставних осіб, в основному похилого віку, і користуються нею реальні покупці на правах «родичів власників». Оплата покупки зазвичай здійснюється через банки, розташовані в офшорних зонах. Тому перевірити походження коштів, на які придбали нерухомість, майже неможливо.

У Португалії, наприклад, подібні візи були видані чиновникам і підприємцям з Бразилії, які на батьківщині стали фігурантами корупційного скандалу.

Ставлення до схем у ЄС

Попри те, що уряди країн, які дозволяють іноземцям купувати громадянства, зобов'язалися проводити повноцінну перевірку потенційних одержувачів паспортів і походження їхніх капіталів, все ж і це не дає гарантії, що «золоті візи» отримують люди з ідеальною репутацією.

Ще у січні 2014 році ухвалили резолюціяю Європарламенту, де прозвучала заява: «Громадянство ЄС ніколи не повинно стати предметом торгівлі». Також було сказано, що практика видачі паспортів інвесторам на Мальті і в деяких інших державах загрожує «поставити під сумнів саму концепцію європейського громадянства», адже країни-члени ЄС повинні видавати своє громадянство тільки тоді, коли людина справді поділяє цінності Євросоюзу. Крім того, існує ризик, що подібні схеми для купівлі громадянства будуть використовуватися для відмивання грошей.

Зазначалось, що конкуренція за привабливішими інвестиційними умовами або фінансовими ресурсами може призвести до зниження стандартів і вимог до отримання дозволів на проживання в Шенгенській зоні та громадянства ЄС.

В ЄС стурбовані ще й тим, що Мальта входить Шенгенської зони, тому її громадяни можуть безперешкодно пересуватися 26 країнами ЄС. Крім того, куплене громадянство надає його власнику право обирати та бути обраним, тому таке право не повинно надаватись людям із сумнівною репутацією.

Посол Європейського парламенту Ана Гомес назвала «золоті візи» «абсолютно аморальним» явищем. Вона розповіла, що кілька разів намагалася отримати список імен покупців золотих віз у Португалії. Ці спроби були безуспішні, що здалось Гомес підозрілим.

На необхідності розробити загальноєвропейські суворі правила перевірки охочих отримати посвідку на проживання або громадянство в обмін на інвестиції наголошувала і неурядова організація Global Witness, яка займається питаннями протидії корупції.

У Transparency International також занепокоєні торгівлею паспортами ЄС, адже програми «золотих віз» створюють можливості для чиновників уникати переслідування та вивести незаконно надбані кошти через кордон.

Хоча на Кіпрі програму купівлі паспортів вважають успішною: вона допомагає залучати кошти в економіку країни. І все ж у травні 2018 року там пообіцяли посилили процедуру перевірки охочих багатіїв стати громадянами. Зокрема обмежили кількість паспортів, які будуть видавати багатим іноземцям щороку, до 700.

Європейська комісія ще минулоріч розпочала своє власне дослідження програм громадянства за інвестиціями в ЄС. Очікується, що результат її буде оприлюднено вже цього року.

Яна Степанковська, «Главком»