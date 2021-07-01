Старт продажу землі, нові податки, бій з олігархами та мова Довбика. Головне за 1 липня

«Главком» зібрав найголовніші новини за 1 липня

Липень починається із серйозних нововведень, які відчують на собі багато українців. Із 1 липня почала діяти земельна реформа, змінилися тарифи на газ, зросли пенсії та деякі соціальні виплати завдяки новому прожитковому мінімуму.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 1 липня.

Відкриття ринку землі, нові тарифи на газ, перерахунок пенсій: що зміниться з 1 липня

З 1 липня 2021 вступає в силу історичний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення», який відкриває ринок землі в Україні.

З 1 липня скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.

З 1 липня Державна служба з питань праці разом з податковою службою починають інспекції підприємств, які підозрюються у використанні незадекларованого праці.

З 1 липня завдяки підвищенню прожиткового мінімуму зростуть мінімальні пенсії – на 85 гривень. Відтак пенсіонери отримуватимуть щонайменше 1 854 гривні. Водночас зросте й надбавка за вислугу років – 18,54 гривні за кожен додатковий рік.

З 1 липня власники нерухомості в Україні починають оплачувати податок на своє майно.

Міністерство внутрішніх справ підготувало для лихачів новий сюрприз. З 1 липня на дороги виїдуть перші поліцейські автомобілі-фантоми. Розпізнати на дорозі таке авто неможливо – звичайні машини, але обладнані спеціальними радарами.

Свій банк і дохід у $1 мільярд. Смілянський оприлюднив план роботи на два роки

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський офіційно почав свій дворічний «спринт» на посаді керівника підприємства.

Він публічно оголосив про сім ключових цілей/завдань, які він та його команда повинні виконати за наступні два роки.

Як відомо, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський продовжить керувати компанією до 30 червня 2023 року. Наглядова рада прийняла рішення про продовження контракту.

Зазначимо, в червні Кабмін дозволив наглядовій раді «Укрпошти» призначати гендиректора компанії без конкурсу. Рішення тепер приймає наглядова рада.

«Контракт з Вітренком незаконний». НАЗК направило припис голові наглядової ради «Нафтогаз України»

Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд.

У приписі НАЗК вимагає припинити контракт з головою правління НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком як незаконний на підставі закону «Про запобігання корупції».

Вітренко заявив, що новий припис Національного агентства з питань запобігання корупції щодо розірвання з ним контракту суперечить законодавству та буде оскаржений в суді.

Рада підтримала закон, який Путін вважає «зброєю масового ураження»

Верховна Рада України проголосувала за основу та в цілому за президентський законопроєкт 5506 «Про корінні народи України».

У законопроєкті визначається, що «корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України. Корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки».

В Україні збираються підвищити податки: які та на скільки

Верховна Рада планує підвищити податки для українців. Народні депутати підтримали за основу законопроєкт Кабінету міністрів №5600.

Зокрема вводиться оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості.

Для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення запроваджується мінімальне податкове зобов’язання з 1 гектара такої землі.

ЄС офіційно дозволив вільний в'їзд ще з 10 держав. Україна – за бортом

Європейський Союз дозволив вільний в'їзд ще з 10 країн. Наразі в'їзд в ЄС дозволений з 24 країн.

Напередодні ЗМІ писали, що Євросоюз відкрив вільний в'їзд для 12 держав, але це не стосується України.

До слова, за інформацією ВВС, сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину, яку використовує Україна.

Верховна Рада ухвалила за основу закон Зеленського про олігархів

Депутати проголосували за основу проєкт закону №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

Нападник збірної України Довбик після критики перейшов на державну мову

Щасливий Артем Довбик, котрий забив переможний гол у ворота шведів на Євро-2020 в 1/8 фіналу, отримав порцію критики від письменниці Лариси Ніцой. Підключився навіть пранкер.

Примітно, що батьки нападника спілкуються українською. Він же у футбольному співтоваристві такої потреби не мав. Проте піднялася хвиля невдоволення тим, що гравець, який представляє країну на міжнародній арені, не має роздавати коментарі мовою окупантів. Тому останній пост Довбик виклав уже українською мовою.

Нардепи зробили перший крок до реформи ДАБІ. Які пропонуються зміни

Верховна Рада 1 липня 309 голосами прийняла в першому читанні законопроєкт (№5655) про реформування сфери містобудування, яким по суті позбавляє Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) функцій, які пов'язували з корупцією. Функції з державного містобудівного нагляду виконуватиме Мінрегіонбуд.

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