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    У Мінагрополітики розповіли, як ростиме ціна на землю

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    Земля підніматиметься в ціні щороку - У Мінагрополітики розповіли, як ростиме ціна на землю
    Земля підніматиметься в ціні щороку
    Фото з відкритих джерел

    Вартість земділянок сільськогосподарського призначення буде зростати на 7-10%

    Глава Міністерства аграрної політики Роман Лещенко спрогнозував, як буде підвищуватися ціна на землю щороку. За його словами, вартість земділянок сільськогосподарського призначення буде зростати на 7-10%. Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній раді.

    «Що стосується зростання вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення. За нашими оцінками, зростання буде близько 7-10 відсотків щороку, оскільки українська земля є недооцінена, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни... Ми маємо переконання, що ціна буде постійно зростати», – сказав міністр.

    Нагадаємо, раніше Лещенко заявив, що в Україні існував тіньовий ринок землі. За його словами, в останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між юрособами з купівлі-продажу землі.

    Також Лещенко прогнозує, що середня ціна землі по країні після відкриття ринку складе близько 2 тисяч доларів за гектар. Потім вона може вирости в кілька разів.

    Як відомо, закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий Раадою в минулому році, набрав чинності з 1 липня 2021 року. З цього дня українці зможуть купувати і продавати землю.

    І вже о першій половині дня 1 липня у реєстрі було зареєстровано 33 нових угоди відносно землі сільськогосподарського призначення.

    Реформу впроваджуватимуть двома етапами.

    Перший етап передбачає, що з 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тобто зараз купити землю зможе дрібний, виключно український фермер. Є обмеження щодо обсягів: в одні руки – не більше 100 га.

    А другий етап розпочнеться із 1 січня 2024 року. Ось тут до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії. Збільшується максимальний розмір земель, які можна купити, – 10 тис. га.

    Офіс президента оприлюднив покрокову інструкцію, як продати земельний пай.

    Читайте також: Старт продажу землі, нові податки, бій з олігархами та мова Довбика. Головне за 1 липня
    Теги: міністр податки земля Мінагрополітики Роман Лещенко
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    У Мінагрополітики розповіли, як ростиме ціна на землю