Земельна реформа стартувала: чого очікувати українцям
У Міністерстві аграрної політики пояснили, що відкриття ринку землі – це наведення порядку у цій сфері
З 1 липня Україна відкрила ринок землі. Урядовці стверджують, що основні документи ухвалили, тож причин зволікати із земельною реформою вже немає.
У Міністерстві аграрної політики пояснили, що відкриття ринку землі – це наведення порядку у цій сфері.
Фахівці запевняють, що це історична подія, адже майже 30 років в Україні діяв мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Власники паїв не могли нічого з ними зробити – хіба що обробляти самим, або ж здавати в оренду за невелику плату.
Відомо, що у березні 2020 року парламентарі нарешті мораторій скасували. І майже через півтора року закон №552-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення набуває чинності.
З 1 липня власники сільгоспземлі можуть розпоряджатися нею, як і будь-яким іншим майном.
З липня будь-який громадянин України зможе продати свій земельний наділ. Аби розвіяти страхи українців, що землі «розхапають» латифундисти, реформу впроваджуватимуть двома етапами.
Перший етап передбачає, що з 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тобто зараз купити землю зможе дрібний, виключно український фермер. Є обмеження щодо обсягів: в одні руки – не більше 100 га.
А другий етап розпочнеться із 1 січня 2024 року. Ось тут до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії. Збільшується максимальний розмір земель, які можна купити, – 10 тис. га.
Українці переймаються, що наші чорноземи скуплять іноземці. У законі визначили, що питання продажу землі іноземцям будуть вирішувати на референдумі. Щоправда, як усе відбуватиметься – ще невідомо.
Варто сказати, що є перелік заборон. Так, іноземцям категорично заборонено купувати землю впритул до державного кордону України – ближче 50 км. Незважаючи на те, що вирішать люди на референдумі.
Власниками української землі не зможуть стати громадяни України, які перебувають під санкціями та причетні до терористичних організацій.
Додамо, що 1 липня на засіданні Верховної Ради виступила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка розкритикувала земельну реформу.