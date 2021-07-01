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    Земельна реформа стартувала: чого очікувати українцям

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    Земельну реформу впроваджуватимуть двома етапами - Земельна реформа стартувала: чого очікувати українцям
    Земельну реформу впроваджуватимуть двома етапами
    Фото з відкритих джерел

    У Міністерстві аграрної політики пояснили, що відкриття ринку землі – це наведення порядку у цій сфері

    З 1 липня Україна відкрила ринок землі. Урядовці стверджують, що основні документи ухвалили, тож причин зволікати із земельною реформою вже немає.

    У Міністерстві аграрної політики пояснили, що відкриття ринку землі – це наведення порядку у цій сфері.

    Фахівці запевняють, що це історична подія, адже майже 30 років в Україні діяв мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Власники паїв не могли нічого з ними зробити – хіба що обробляти самим, або ж здавати в оренду за невелику плату.

    Відомо, що у березні 2020 року парламентарі нарешті мораторій скасували. І майже через півтора року закон №552-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення набуває чинності.

    З 1 липня власники сільгоспземлі можуть розпоряджатися нею, як і будь-яким іншим майном.

    З липня будь-який громадянин України зможе продати свій земельний наділ. Аби розвіяти страхи українців, що землі «розхапають» латифундисти, реформу впроваджуватимуть двома етапами.

    Перший етап передбачає, що з 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тобто зараз купити землю зможе дрібний, виключно український фермер. Є обмеження щодо обсягів: в одні руки – не більше 100 га.

    А другий етап розпочнеться із 1 січня 2024 року. Ось тут до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії. Збільшується максимальний розмір земель, які можна купити, – 10 тис. га.

    Українці переймаються, що наші чорноземи скуплять іноземці. У законі визначили, що питання продажу землі іноземцям будуть вирішувати на референдумі. Щоправда, як усе відбуватиметься – ще невідомо.

    Варто сказати, що є перелік заборон. Так, іноземцям категорично заборонено купувати землю впритул до державного кордону України – ближче 50 км. Незважаючи на те, що вирішать люди на референдумі.

    Власниками української землі не зможуть стати громадяни України, які перебувають під санкціями та причетні до терористичних організацій.

    Додамо, що 1 липня на засіданні Верховної Ради виступила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка розкритикувала земельну реформу.

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    Теги: реформа земля українці
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    Земельна реформа стартувала: чого очікувати українцям