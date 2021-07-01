Земельна реформа стартувала: чого очікувати українцям

У Міністерстві аграрної політики пояснили, що відкриття ринку землі – це наведення порядку у цій сфері

З 1 липня Україна відкрила ринок землі. Урядовці стверджують, що основні документи ухвалили, тож причин зволікати із земельною реформою вже немає.

У Міністерстві аграрної політики пояснили, що відкриття ринку землі – це наведення порядку у цій сфері.

Фахівці запевняють, що це історична подія, адже майже 30 років в Україні діяв мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Власники паїв не могли нічого з ними зробити – хіба що обробляти самим, або ж здавати в оренду за невелику плату.

Відомо, що у березні 2020 року парламентарі нарешті мораторій скасували. І майже через півтора року закон №552-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення набуває чинності.

З 1 липня власники сільгоспземлі можуть розпоряджатися нею, як і будь-яким іншим майном.

З липня будь-який громадянин України зможе продати свій земельний наділ. Аби розвіяти страхи українців, що землі «розхапають» латифундисти, реформу впроваджуватимуть двома етапами.

Перший етап передбачає, що з 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тобто зараз купити землю зможе дрібний, виключно український фермер. Є обмеження щодо обсягів: в одні руки – не більше 100 га.

А другий етап розпочнеться із 1 січня 2024 року. Ось тут до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії. Збільшується максимальний розмір земель, які можна купити, – 10 тис. га.

Українці переймаються, що наші чорноземи скуплять іноземці. У законі визначили, що питання продажу землі іноземцям будуть вирішувати на референдумі. Щоправда, як усе відбуватиметься – ще невідомо.

Варто сказати, що є перелік заборон. Так, іноземцям категорично заборонено купувати землю впритул до державного кордону України – ближче 50 км. Незважаючи на те, що вирішать люди на референдумі.

Власниками української землі не зможуть стати громадяни України, які перебувають під санкціями та причетні до терористичних організацій.

Додамо, що 1 липня на засіданні Верховної Ради виступила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка розкритикувала земельну реформу.

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