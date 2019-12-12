Атестацію вчителів в Україні хочуть зробити обов'язковою



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У МОН впевнені, що сертифікація сприятиме професійному росту вчителів

Нещодавно 863 вчителі добровільно взяли участь у здачі тестів

Міністерка освіти Ганна Новосад розповіла про реформу школи і зазначила, що через п'ять-шість років сертифікація вчителів повинна стати обов'язковою для всіх педагогічних працівників

Про це пише в четвер, 12 грудня, УНІАН.

На думку глави МОН, сертифікація сприятиме професійному росту вчителів. Нещодавно 863 вчителі добровільно взяли участь у здачі тестів. Більшість з них зробили це успішно.

«Ті 705 педагогів, які пройшли це професійне випробування, протягом трьох років отримуватимуть надбавку до зарплати у вигляді 20%. Зараз це пілотний інструмент. В цьому році була квота всього 1000 місць. Ми хочемо за наступні п'ять-шість років зробити так, щоб сертифікація стала обов'язковою», - розповіла глава освітнього відомства.

Новосад стверджує, що міністерство прагне, щоб вчителі самі хотіли розвиватися і рости в професійному плані. Також у відомстві планують оптимізувати систему виплат зарплат для вчителів.

«Треба оптимізувати систему надбавок. І зробити так, щоб у вчителя був один великий оклад, а не малесенький оклад і три десятки надбавок, якими можна маніпулювати, тримаючи вчителів в невідомості щодо їх фінальної зарплати», - пояснила Новосад.

Відзначимо, що сертифікація вчителів складається з двох етапів: теоретичного і практичного. Теоретичний етап - тест: 100 запитань з однією правильною відповіддю. У практичному вимірі у вчителів перевіряють здатність ефективно навчати дітей, створювати безпечне і комфортне середовище, сприяти особистісному розвитку дітей, а також налагоджувати зв'язок з батьками учнів. Той, хто успішно складає тест, отримує 20% надбавки до заробітної плати на три роки.

На початку жовтня Новосад запропонувала закривати школи, аби підняти зарплати вчителям. За її даними, середня вартість підготовки учня в Україні становить 21 тис. гривень, а в малокомплектних школах ця вартість іноді сягає 100 тис. гривень.

Також нагадаємо, що раніше міністерка освіти пояснила, навіщо вчителям крім атестації проходити ще й сертифікацію. «Ті хто пройде сертифікацію, наступного року отримують 20% до зарплат. Сертифікація, для тих, хто її пройде, діятиме три роки. Це можливість перезавантажити атестацію педагогів», - резюмувала міністерка освіти.