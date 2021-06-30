Проголошення Української держави в 1941 році. На Буковині знайшли унікальні документи (фото)

Ця подія отримала неабияку підтримку українського населення краю

У Чернівецькому обласному архіві знайшли документи про проголошення на території Буковини Української держави 30 червня 1941 року. Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

«Сенсаційна історична знахідка. Унікальні документи, які знайшли у Державному архіві Чернівецької області, свідчать, що 30 червня 1941 року один із керівників крайового проводу ОУН Мирослав Кіндзірський на Буковині проголосив Українську державу. Буковина 80 років тому боролася за власну державність, а синьо-жовті прапори майоріли у багатьох селах області», –йдеться у повідомленні.

Проголошення отримало неабияку підтримку українського населення краю. Під проводом ОУН у низці населених пунктів регіону організували масові збори, створили українські владні структури, поліцію, загони самооборони. З громадських споруд зняли радянські прапори та підняли національні синьо-жовті стяги.

«Маємо сенсаційну знахідку керівника Державного архіву Чернівецької області Миколи Рубанця – документи, що засвідчують – 30 червня 1941 року і у нас, у Чернівецькій області, українці устами Мирослава Кіндзірського проголосили українську державу. Ця наукова сенсація має велике значення для нашої з вами історії, це були ті цеглини, на яких трималися український державницький дух і воля в роки воєнного протиборства та віри у відродження України аж до 1991 року», – звернувся сьогодні під час засідання обласної ради до депутатів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він також закликав голів громад, зокрема і міста Чернівців, ушанувати і увіковічити таку визначну подію Української державності у назвах вулиць.

Додамо, що серед лісових насаджень поблизу села Великі Загайці Тернопільської області Меморіально-пошуковий центр «Доля», Український інститут національної пам'яті та громадська організація «Меморіал-Південна Волинь» провели розкопки й виявили поховання воїнів Української Повстанської Армії.

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