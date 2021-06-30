У США чоловік розікрав $24 млн Covid-допомоги

Американцю загрожує до 30 років в'язниці

В американському штаті Флорида чоловік визнав себе винним у розкраданні $24 млн, призначених на допомогу через пандемію коронавірусу. Йому загрожує до 30 років в'язниці. Про це повідомляє The Associated Press.

45-річний Хасан Хакім Браун визнав себе винним за пунктом звинувачення в змові з метою здійснення банківського шахрайства. У вересні йому загрожує до 30 років в'язниці.

Обвинувачений використовував підроблені документи і підставні компанії для шахрайського звернення за фінансовою допомогою в рамках федеральної програми захисту зарплати.

За даними слідства, гроші були виплачені компаніям, зареєстрованим на Брауна і його спільників.

Прокурори також повідомили, що Браун і його спільники раніше використовували підроблені і вкрадені особи, а також банківські рахунки і підставні компанії для крадіжки грошей з банку в Техасі.

До слова, троє 19-річних українців з Дніпропетровщини ошукали на понад мільйон гривень громадян країн Європи та Америки. Вони створили фейкові сайти, на яких постраждалі залишали свої банківські дані, а потім викрадали їх.

Такий вид шахрайства називається фішинг. Зловмисники створили десяток фішингових інтернет-майданчиків оголошень, де користувачі вводили дані своїх кредиток. Сайти повністю копіювали дизайн іноземних інтернет-майданчиків оголошень.

Зібрані дані карток зловмисники підв’язували до системи безконтактної оплати на телефонах. З рахунків потерпілих фігуранти розраховувалися за покупки у магазинах побутової техніки.

Наразі поліцейські встановлюють, кого саме ошукали українці. Попередня сума збитків сягає понад мільйон гривень.