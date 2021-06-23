Зв’язкова УПА, яка допомагала Шухевичу, відзначила 101-й День народження

Ольга Ільків сприяла в організації підпільної «хати» для Романа Шухевича у с. Грімне на Львівщині

Зв’язкова УПА Ольга Ільків живе у Львові, дуже вболіває за українську армію та вірить у перемогу над окупантом

У понеділок, 21 червня, зв’язкова УПА Ольга Ільків відсвяткувала свій День народження – легендарній жінці, яка була прикриттям Романа Шухевича, виповнився 101 рік. Як пише видання Dilo, свято Ольга Ільків провела зі своїм сином Володимиром та двома правнуками.

За словами сина Володимира, Ольга Ільків й до сьогодні полюбляє слухати радіо, дуже вболіває за українську армію та вірить у перемогу над окупантом.

Ольга Ільків народилась у 1920 році у Стрию на Львівщині. У грудні 1941 року вступила до ОУН. Була засуджена до 25 років ув’язнення. 14 років провела в радянських тюрмах.

Улітку 1934 р. виїхала до мами, яка раніше розлучилася з батьком, у Варшаву. Брала приватні уроки, зокрема у соратників Симона Петлюри. Математики навчав Іван Макух – міністр ЗУНР. Згодом навчалася у Українському інститут для дівчат у Перемишлі (1936-1939), там вступила до «Пласту».

У Кракові після закінчення курсів від Ярославської гімназії склала матуру (1940). Взимку 1941 р. вступила в ОУН. Після короткого вишколу була нелегально переправлена через «зелену границю» до Львова, де 24 липня 1941 р. скерована у похідну групу на Житомирщину. Однак, після проведених гестапо арештів членів ОУН у Львові, похід скасували. Відтак Ільків працювала у Головній дирекції Львівської залізниці друкаркою. На свої документи діставала квитки для оунівців.

До окупації Львова більшовиками навчалася у Львівському медінституті та відвідувала курси косметики. З 1942 р. – провідниця жіночої мережі ОУН Львова. 27 квітня 1943 р. взяла шлюб у храмі Преображення Господнього у Львові з Володимиром Ликотою («Данилом»), керівником Стрийського Проводу ОУН. Маму Олі на Різдво 1945 р. заарештували в помешканні при вул. Колонтая, 6 (тепер М. Менцинського) у Львові. Після звільнення Розалію переселили в кімнату без вигод, тому що її помешкання (чотирикімнатне) віддали заступнику начальника тюрми НКВС № 4 (Бриґідки).

Із 1945 р. Ольга Ільків – у підпіллі, працювала в жіночій мережі ОУН. 11 липня 1946 р. в селі Конюхів Стрийського р-ну народила доньку Звениславу. До Княгинич «Роксоляна» прибула 12 жовтня 1946 р. разом з мамою та дочкою. Там з «Монетою» облаштували конспіративне помешкання для Романа Шухевича. Ольга Ільків сприяла в організації підпільної «хати» для Шухевича у с. Грімне Городоцького району. Там 8 грудня 1947 р. народила сина Володимира.

Ольга захоплювалася поезією, і сама писала вірші (псевдонім – «О. Звіробій»), які поклала на музику її товаришка у підпіллі Марта Пашківська у 1948 р.

Після того як дивом вдалось повернутись до Львова працювала на залізниці, санітаркою, потім двірничкою, аби із дітьми мати дах над головою, згадує жінка.

Раніше, за заслуги перед державою, та з нагоди 75-ї річниці створення УПА, місто та область спільно придбали Ользі Ільків квартиру у Львові. У 2008 році указом президента України Віктора Ющенка Ольга Ільків нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня.

Зазначимо, у Києві пошкодили барельєф голові ОУН Славі Стецько. Відбили носа (фото).

Нагадаємо, що 8 червня, відійшов в інший світ 93-річний повстанець ОУН-УПА Орест Васкул. Про його життєвий шлях знято документальний фільм «Орест».

Читайте також: