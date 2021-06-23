У Києві пошкодили барельєф голові ОУН Славі Стецько. Відбили носа (фото)

Зловмисники намагалися відбити носа українській патріотці

У Києві біля церкви Святого Миколая, що на Аскольдовій могилі, вандали познущалися над барельєфом видатної української громадської та політичної діячки, патріотки Ярослави Стецько. Зловмисники намагалися відбити їй носа, пише «Главком».

Також вандали знищили частину барельєфа.

Варто нагадати, що подібні варварства – не поодинокий факт. Зокрема 2016 року невідомі облили меморіальну дошку Ярослави Стецько, проте тоді злочинців не упіймали.

Ярослава Стецько була головою ОУН(р), президентом Антибільшовицького Блоку Народів, народним депутатом Верховної Ради України трьох скликань, засновницею Конгресу Українських Націоналістів.

Жінка очолювала бандерівське крило ОУН(б) у період 1991–2001 років. Вона мріяла про незалежну Україну і при першій нагоді, у 1991 році, повернулася із Німеччини на батьківщину. Похована на Байковому кладовищі в Києві.

Ярослава Стецько не оминала жодної важливої події, любила виступати перед людьми.

«У роботі, у русі все моє життя, і зупинятися неможливо», – говорила українська патріотка. У 71 рік вона переїхала з Німеччини до України. «Вживу» її першими побачили і почули львів’яни 30 червня 1991 року на площі Ринок, у день вшанування 50-річчя «Акту проголошення відновлення незалежності України».

Нагадаємо, що 8 червня, відійшов в інший світ 93-річний повстанець ОУН-УПА Орест Васкул. Про його життєвий шлях знято документальний фільм «Орест».

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