На Тернопільщині знайшли поховання бійців УПА (фото, відео)

Тут відбувалися бої між воїнами УПА та карателями з НКВС, про свідчать архіви та розповіді місцевих жителів

Серед лісових насаджень поблизу села Великі Загайці Тернопільської області Меморіально-пошуковий центр «Доля», Український інститут національної пам'яті та громадська організація «Меморіал - Південна Волинь» провели розкопки й виявили поховання воїнів Української Повстанської Армії. Подробиці наведено на сторінці центру «Доля».

«Було підтверджено факт існування поховання воїнів УПА — станом на сьогодні, зокрема локалізовано три останки воїнів УПА. Одне захоронення датоване 1945 роком, одне раніше. Ми знаємо що тут відбувалися бої воїнів УПА та військ НКВС. Про це свідчать архівні дані та покази місцевих жителів», — розповів директор центру Святослав Шеремета.





За словами Шеремети, перед дослідниками сьогодні стоїть завдання ще провести багато роботи, щоб розшукати ті поховання воїнів УПА, які є на території Західної України.



«До 80-річчя створення УПА, яке будемо відзначати у 2022 році ми розпочнемо масштабний проект з виявлення поховань воїнів УПА, їх ідентифікації та вшанування пам'яті тих, хто загинув за вільну та незалежну Україну», — відзначив науковець.

Зв’язкова УПА Ольга Ільків, яка допомагала Шухевичу, відзначила 101-й день народження.

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