Програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців

За бустерну дозу можна буде отримати 500 гр

Уряд дозволив пенсіонерам витрачати «ковідну тисячу» на комуналку

Кабінет міністрів продовжив строк використання «ковідної тисячі» з чотирьох до дев’яти місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.

Про це йшлося під час засідання уряду 9 лютого.

Документ встановлює:

збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки;

надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації (з 14 березня);

надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю І та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг (з 28 лютого);

надання можливості використання придбання лікарських засобів особами з інвалідністю І та II групи (з 14 лютого).

Раніше Денис Шмигаль сказав, коли ще одній категорії українців можна буде витрачати ковідну тисячу на ліки.

Також тисячу за вакцинацію тепер можуть отримати підлітки.

Наприкінці січня стало відомо, що «тисячу за вакцинацію» можна буде витратити на комуналку.