Тисячу за вакцинацію тепер можуть отримати підлітки

Витратити гроші можна на навчання

В Україні 7 лютого набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка розширює дію державної програми «єПідтримка» на підлітків віком від 14 років, вакцинованих проти Covid-19.

Відповідний документ оприлюднений на сайті уряду. Він вносить зміни до постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня 2021 року.

«Пункт 2 після слів «облікової картки платника податків», доповнити словами і цифрами або віком від 14 років, який має паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлені засобами Єдиного державного демографічного реєстру, та якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків», – зазначається у тексті постанови.

Витратити кошти можна не лише на подорожі, розваги чи книги. Додалися до переліку дозволеного й освітні послуги. Електронними грішми можна оплатити, зокрема, гуртки та секції.

Витратити «ковідну» тисячу також можна на навчання у вишах чи професійних коледжах, харчування в закладах освіти та проживання в гуртожитках. Крім того, вакциновані можуть придбати інвентар для спорту, газети або журнали та навіть канцелярію.

За останніми даними українці вже витратили 2,5 млрд грн із програми «єПідтримка».

До слова, у «Дії» з’явився Covid-сертифікат про бустерну дозу. Напередодні Мінфін спростував слова свого керівника: гроші на виплати за бустер у бюджеті є.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації обіцяє протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини.

Крім того, в Україні змінили терміни для отримання бустерної дози вакцини від Covid-19. Тепер її можна отримати раніше.

Як відомо, українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал «Дія» ще 500 гривень в рамках програми «єПідтримка».

Також тепер «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

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