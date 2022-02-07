Прем'єр сказав, коли ще одній категорії українців можна буде витрачати ковідну тисячу на ліки

Окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп

Поки лише пенсіонери можуть витрачати кошти з програми «єПідтримка» на ліки

Цього тижня програму «єПідтримка» щодо придбання ліків буде розширено на осіб з інвалідністю I та ІІ груп. Про це сьогодні йшлося на селекторній нараді в Офісі президента України, йдеться на сайті глави держави.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення ініційованої президентом програми «єПідтримка»: окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп. Також найближчим часом з’явиться можливість витрачати 1 тис. грн на комунальні послуги.

Загалом, за його словами, в межах програми «єПідтримка» українцям перераховано 7,8 млрд грн.

Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.

Як відомом, з 7 лютого тисячу за вакцинацію можуть отримати підлітки. За останніми даними українці вже витратили 2,5 млрд грн із програми «єПідтримка».

До слова, у «Дії» з’явився Covid-сертифікат про бустерну дозу. Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації обіцяє надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини.

Як відомо, українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал «Дія» ще 500 гривень в рамках програми «єПідтримка».

Також «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Читайте також: