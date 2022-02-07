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    Економіка та фінанси

    Прем'єр сказав, коли ще одній категорії українців можна буде витрачати ковідну тисячу на ліки

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    Окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп - Прем'єр сказав, коли ще одній категорії українців можна буде витрачати ковідну тисячу на ліки
    Окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп
    фото з відкритих джерел

    Поки лише пенсіонери можуть витрачати кошти з програми «єПідтримка» на ліки

    Цього тижня програму «єПідтримка» щодо придбання ліків буде розширено на осіб з інвалідністю I та ІІ груп. Про це сьогодні йшлося на селекторній нараді в Офісі президента України, йдеться на сайті глави держави.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення ініційованої президентом програми «єПідтримка»: окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп. Також найближчим часом з’явиться можливість витрачати 1 тис. грн на комунальні послуги.

    Загалом, за його словами, в межах програми «єПідтримка» українцям перераховано 7,8 млрд грн.

    Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.

    Як відомом, з 7 лютого тисячу за вакцинацію можуть отримати підлітки. За останніми даними українці вже витратили 2,5 млрд грн із програми «єПідтримка».

    До слова, у «Дії» з’явився Covid-сертифікат про бустерну дозу. Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації обіцяє надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини.

    Як відомо, українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал «Дія» ще 500 гривень в рамках програми «єПідтримка».

    Також «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

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    Теги: пенсіонери гроші українці щеплення вакцинація ліки уряд Денис Шмигаль
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    Прем'єр сказав, коли ще одній категорії українців можна буде витрачати ковідну тисячу на ліки