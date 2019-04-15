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    Прокуратура просить знову відсторонити Мангера від посади

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    <p>Сторона захисту стверджує, що, згідно нормам КПК, не можна продовжувати термін відсторонення, якщо він вже завершився</p> - Прокуратура просить знову відсторонити Мангера від посади

    Сторона захисту стверджує, що, згідно нормам КПК, не можна продовжувати термін відсторонення, якщо він вже завершився

    Фото: РБК-Україна

    Прокурор Сергій Василенко зазначив, що й досі існують ризики стосовно свідків у справі вбивства Гандзюк

    Сторона обвинувачення у справі Владислава Мангера просить відсторонити підозрюваного від займаної посади строком на два місяці.

    Про це в ході судового засідання заявив прокурор Сергій Василенко, повідомляє РБК-Україна.

    Прокурор Сергій Василенко в ході засідання озвучив обгрунтування клопотання про продовження терміну відсторонення.

    «В клопотанні прокуратура просить продовжити строк відсторонення від посади Владислава Мангера», - заявила суддя Наталя Притула.

    Василенко зазначив, що й досі існують ризики стосовно свідків у справі, а також стосовно представника сім'ї Гандзюк - Євгенії Закревської.  «Підставою для неприязні є ставлення Мангера по відношенню до Катерини Гандзюк. Строк досудового розслідування було продовжено до 3.07.2019», - заявив прокурор.

    Сторона захисту стверджує, що, згідно нормам КПК, не можна продовжувати термін відсторонення, якщо він вже завершився.

    «Вказані обставини продовжують існувати, а значить існують і вказані ризики. Всі свідки наразі не допитані. При наявності достатніх доказів, я прошу задовольнити моє клопотання. Прошу продовжити строк по відстороненню на два місяця», - сказав прокурор.

    Зазначимо, строк відсторонення Мангера від посади завершився ще 6 квітня.

    Раніше повідомлялося, що 12 квітня Мангер вийшов на роботу.

    Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

    За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць. 

    11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

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