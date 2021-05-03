Прокуратура Таджикистану порушила справу проти киргизьких посадовців

Під час сутичок на таджико-киргизькому кордоні загинуло близько 300 осію

Військових сусідньої держави Душенбе звинувачує в агресії

Генпрокуратурою Таджикистану порушено кримінальну справу проти киргизьких військовослужбовців, які звинувачуються у розвʼязуванні агресивної війни і вбивствах. Конфлікт між двома країнами загострився 29 квітня, через добу сторони погодили перемир'я.

У прес-релізі Генпрокуратури Таджикистану йдеться, що приводом для порушення справи послужив напад військових Киргизії на громаду Чоркух в прикордонному таджицькому місті Ісфара. За інформацією відомства, киргизькі військові напали на таджицьких інженерів, що «встановлювали заздалегідь узгоджені камери відеоспостереження».

Військовослужбовці, як стверджує Генпрокуратура Таджикистану, діяли «з безпосереднього відома і участі офіційної влади» Киргизії. В результаті інциденту, за даними відомства, «кілька людей були вбиті, десятки поранені», також згоріло «велика кількість будинків, прикордонних пунктів та інших споруд і об'єктів інфраструктури».

Генпрокуратура Таджикистану порушила справу за ч. 2 ст. 395 КК Таджикистану (розв'язання або ведення агресивної війни) і ч. 2 ст. 104 КК Таджикистану (вбивство двох або більше осіб організованою групою з корисливих мотивів, поєднане з розбоєм або бандитизмом). «Застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави або будь-яким іншим чином несумісне з статутом ООН або ж іншими міжнародними договорами розцінюється як акт агресії. Засилання державою збройних банд або груп, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять серйозний характер, також вважається актом агресії », – наголошується в прес-релізі.

Нагадаємо, що за даними МОЗ Киргизії у ході зіткнень дістали поранення 183 людини, 35 з них померло, з боку Таджикистану, за попередніми даними, загинули 16 людей і поранено понад 110.