Проросійські бойовики на Донбасі пʼять разів порушували режим припинення вогню

На обстріли противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь

З мінометів були обстріляні українські позиції та житлові будинки

Протягом суботи, 20 лютого, зафіксовано пʼять випадків порушення режиму тиші на Донбасі. Як повідомляє пресцентр штабу Операції обʼєднаних сил, серед українських військовослужбовців втрат нема.

«Уранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», озброєні формування Російської Федерації відкрили прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру і снайперської зброї по українських позиціях недалеко від населеного пункту Південне», – йдеться в повідомленні.

З мінометів 120-го калібру російські найманці вели вогонь поблизу Новгородського: тут під мінометний обстріл потрапили не тільки позиції Збройних Сил України, а й будинки місцевих жителів. У результаті обстрілу були пошкоджено три житлові будинки, лінію електропередач і газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.

«Також окупанти вели прицільний вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік від населених пунктів Попасна і Катеринівка», – зазначають у штабі.

Там додають, що на обстріли противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь.

«Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону в СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – підсумовується у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, учора секретар РНБО заявив, що солдати на лінії розмежування можуть відкривати вогонь у відповідь.