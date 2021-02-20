  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Проросійські бойовики на Донбасі пʼять разів порушували режим припинення вогню

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На обстріли противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь - Проросійські бойовики на Донбасі пʼять разів порушували режим припинення вогню
    На обстріли противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь
    Фото з відкритих джерел

    З мінометів були обстріляні українські позиції та житлові будинки

    Протягом суботи, 20 лютого, зафіксовано пʼять випадків порушення режиму тиші на Донбасі. Як повідомляє пресцентр штабу Операції обʼєднаних сил, серед українських військовослужбовців втрат нема.

    «Уранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», озброєні формування Російської Федерації відкрили прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру і снайперської зброї по українських позиціях недалеко від населеного пункту Південне», – йдеться в повідомленні.

    З мінометів 120-го калібру російські найманці вели вогонь поблизу Новгородського: тут під мінометний обстріл потрапили не тільки позиції Збройних Сил України, а й будинки місцевих жителів. У результаті обстрілу були пошкоджено три житлові будинки, лінію електропередач і газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.

    «Також окупанти вели прицільний вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік від населених пунктів Попасна і Катеринівка», – зазначають у штабі.

    Там додають, що на обстріли противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь.

    «Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону в СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – підсумовується у повідомленні.

    Як повідомлялося раніше, учора секретар РНБО заявив, що солдати на лінії розмежування можуть відкривати вогонь у відповідь.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі РНБО обстріл Попасна СЦКК населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies