В районі Золотого окупанти з дрона кидали гранати – штаб ООС

Бойовики чотири рази порушили режим тиші

Протягом поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС ввечері 10 лютого.

У штабі підтвердили, що сьогодні вдень в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» сепаратисти відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї недалеко від населеного пункту Піски.

В результаті український воїн отримав вогнепальне поранення. Йому була надана медична допомога. Стан здоров'я пораненого – задовільний.

У той же час нові обстріли фіксували і поблизу Водяного, що на Приазов'ї. Бойовики вели вогонь в бік позицій ООС з ручного протитанкового гранатомету.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», застосувавши безпілотний літальний апарат, бойовики скинули два постріли ВОГ-17 на позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Золоте-4.

Як відзначили в пресцентрі, про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що в Донецькій області снайпер поранив українського військового.