В районі Золотого окупанти з дрона кидали гранати – штаб ООС
Бойовики чотири рази порушили режим тиші
Протягом поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС ввечері 10 лютого.
У штабі підтвердили, що сьогодні вдень в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» сепаратисти відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї недалеко від населеного пункту Піски.
В результаті український воїн отримав вогнепальне поранення. Йому була надана медична допомога. Стан здоров'я пораненого – задовільний.
У той же час нові обстріли фіксували і поблизу Водяного, що на Приазов'ї. Бойовики вели вогонь в бік позицій ООС з ручного протитанкового гранатомету.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», застосувавши безпілотний літальний апарат, бойовики скинули два постріли ВОГ-17 на позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Золоте-4.
Як відзначили в пресцентрі, про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що в Донецькій області снайпер поранив українського військового.