Доба на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли українські позиції

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, запевнили у штабі

Поруч з Новолуганським було зафіксовано роботу ворожого снайпера

Протягом минулої доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю. Також неподалік Опитного окупанти вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поруч з Новолуганським, було зафіксовано роботу ворожого снайпера. Поблизу Шумів російсько-окупаційні війска випустили декілька черг зі стрілецької зброї.

«Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає», – заявили у штабі.

Від початку поточної доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.