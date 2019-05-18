У суботу на Донбасі поранено двох українських військових



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Бойовики на Донбасі не припиняють обстріли позицій українських військових Фото з відкритих джерел

Бойовики вели вогонь з боку населеного пункту Сентянівка

Унаслідок ворожих обстрілів на сході України від початку доби 18 травня двоє військових Об'єднаних сил отримали поранення. Про це повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута під час брифінгу щодо ситуації на лінії зіткнення, повідомляє «Укрінформ».

«Внаслідок обстрілів з початку поточної доби двоє військовослужбовців Об’єднаних сил з пораненнями були евакуйовані для надання медичної допомоги», — зазначив Праута.

При цьому, доповідаючи про обстановку в зоні проведення Операції Об’єднаних сил станом на 18 травня, речник МОУ зазначив, що протягом ночі та під ранок противник проявляв активність на Луганському напрямку, де здійснив три обстріли в районі Кримського.

«Зокрема, з 2:20 до 2:40 з боку населеного пункту Сентянівка вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Так само з боку Сентянівки близько 4-ї ночі ворог за 35 хвилин випустив по українських опорних пунктах п’ятнадцять 120 мм мін. Із 4:30 ранку захисники Кримського нарахували на своїх позиціях ще 12 розривів мін – по шість 120-го та 82-го калібрів. Цього разу окупанти вели вогонь з боку населеного пункту Донецький», — уточнив представник прес-центру оборонного відомства.

Водночас він підкреслив, що на кожний обстріл українські підрозділи дали адекватну відповідь, а втрати ворога наразі уточнюються. «Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення», — додав Праута.

Як повідомляв «Главком», за минуло добу у п’ятницю, 17 травня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм.