Бойовики сім разів обстріляли позиції українських бійців: один військовий загинув, один поранений (мапа боїв)



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У штабі уточнили, що ійськовослужбовець загинув під час ДТП

Бойовики сім разів обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 22 листопада, один український військовослужбовець загинув і одного поранено. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

«Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї», - сказано в ньому.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики чотири рази обстріляли українські позиції поблизу Шумов, Новгородського і Причепилівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник зробив три обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил біля Талаківці, Невельського і Тарамчука.

В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий, ще один військовослужбовець загинув під час ДТП.

Нагадаємо, розвідка зафіксувала збільшення інтенсивності проведення артилерійських навчань бойовиків поблизу ділянок розведення сил на Донбасі. У темну пору доби бойовики переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування.

Раніше у штабі ООС заявили, що «вибухи» під Петрівським могли влаштувати російські сапери. 19 листопада представники СММ ОБСЄ повідомили, що чули 22 вибухи в межах ділянки розведення сил поблизу Петрівського.