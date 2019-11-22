  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики сім разів обстріляли позиції українських бійців: один військовий загинув, один поранений (мапа боїв)

    • Розсилка
    Бойовики сім разів обстріляли позиції українських бійців: один військовий загинув, один поранений (мапа боїв)

    У штабі уточнили, що ійськовослужбовець загинув під час ДТП

    Бойовики сім разів обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 22 листопада, один український військовослужбовець загинув і одного поранено. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

    «Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї», - сказано в ньому.

    Натиснути на зображення для збільшення

    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики чотири рази обстріляли українські позиції поблизу Шумов, Новгородського і Причепилівки.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник зробив три обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил біля Талаківці, Невельського і Тарамчука.

    В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий, ще один військовослужбовець загинув під час ДТП.

    Нагадаємо, розвідка зафіксувала збільшення інтенсивності проведення артилерійських навчань бойовиків поблизу ділянок розведення сил на Донбасі. У темну пору доби бойовики переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування.

    Раніше у штабі ООС заявили, що «вибухи» під Петрівським могли влаштувати російські сапери19 листопада представники СММ ОБСЄ повідомили, що чули 22 вибухи в межах ділянки розведення сил поблизу Петрівського.

    бойовики на Донбасі Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ