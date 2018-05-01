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    Протести у Єревані: Пашинян закликав людей заблокувати дороги та аеропорт

    Парламент не підтримав кандидатуру опозиціонера на пост прем'єра
    Лідер вірменської опозиції Нікол Пашинян закликав своїх прихильників блокувати дороги, а також аеропорт Єревана. Це сталося відразу після того, як парламент Вірменії проголосував проти його кандидатури на пост прем'єр-міністра.  Відразу після голосування Пашинян відправився до протестуючих на вулиці, де на нього чекали кілька десятків тисяч
    • Вчора, 20:42
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    Нікол Пашинян 

    Парламент не підтримав кандидатуру опозиціонера на пост прем'єра

    Лідер вірменської опозиції Нікол Пашинян закликав своїх прихильників блокувати дороги, а також аеропорт Єревана. Це сталося відразу після того, як парламент Вірменії проголосував проти його кандидатури на пост прем'єр-міністра. 

    Відразу після голосування Пашинян відправився до протестуючих на вулиці, де на нього чекали кілька десятків тисяч чоловік.

    «Завтра з 8:15 блокуються всі автодороги, оголошується тотальна страйк, блокується аеропорт, залізниця. Наш рух не може не завершиться перемогою. З завтрашнього дня починаються тотальні дії громадянської непокори», - заявив Пашинян на вулиці. Він підкреслив, що це буде мирний протест.

    Напередодні Нікол Пашинян став єдиним кандидатом, якого висунули на пост прем’єр-міністра країни.

    Парламентська фракція «Елк» на засіданні фракції зранку 30 квітня офіційно висунула лідера протестів Нікола Пашиняна кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії.

    Раніше лідер протестів у Вірменії закликав прихильників зранку 30 квітня взяти паузу в демонстраціях. Водночас політик закликав прихильників увечері 30 квітня зібратися на мітинг на площі Республіки, де він повідомить їм про результати своїх зустрічей і про плани на 1 травня.

    Нагадаємо, спікер парламенту Вірменії Ара Баблоян 27 квітня провів зустріч з депутатами Державної думи Федеральних зборів РФ.

    Джерело: Медуза

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