Протести у Єревані: Пашинян закликав людей заблокувати дороги та аеропорт
- Вчора, 20:42
-
Розсилка
Парламент не підтримав кандидатуру опозиціонера на пост прем'єра
Лідер вірменської опозиції Нікол Пашинян закликав своїх прихильників блокувати дороги, а також аеропорт Єревана. Це сталося відразу після того, як парламент Вірменії проголосував проти його кандидатури на пост прем'єр-міністра.
Відразу після голосування Пашинян відправився до протестуючих на вулиці, де на нього чекали кілька десятків тисяч чоловік.
«Завтра з 8:15 блокуються всі автодороги, оголошується тотальна страйк, блокується аеропорт, залізниця. Наш рух не може не завершиться перемогою. З завтрашнього дня починаються тотальні дії громадянської непокори», - заявив Пашинян на вулиці. Він підкреслив, що це буде мирний протест.
Напередодні Нікол Пашинян став єдиним кандидатом, якого висунули на пост прем’єр-міністра країни.
Парламентська фракція «Елк» на засіданні фракції зранку 30 квітня офіційно висунула лідера протестів Нікола Пашиняна кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії.
Раніше лідер протестів у Вірменії закликав прихильників зранку 30 квітня взяти паузу в демонстраціях. Водночас політик закликав прихильників увечері 30 квітня зібратися на мітинг на площі Республіки, де він повідомить їм про результати своїх зустрічей і про плани на 1 травня.
Нагадаємо, спікер парламенту Вірменії Ара Баблоян 27 квітня провів зустріч з депутатами Державної думи Федеральних зборів РФ.
Джерело: Медуза