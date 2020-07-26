Протести у США: в Сіетлі арештовано понад 20 осіб



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Співробітники поліції Сіетлу (штат Вашингтон, США) затримали 25 учасників заворушень

Три співробітники правоохоронних органів отримали поранення

Співробітники поліції Сіетлу (штат Вашингтон, США) в суботу затримали 25 учасників заворушень. Демонстранти кидали в правоохоронців піротехніку, камені і пляшки. Затриманим здебільшого пред’явлені звинувачення в нападі на співробітників поліції і відмову підкорятися вимозі влади. При розгоні учасників заворушень були застосовані спецзасоби.

«Через триваюче заподіяння шкоди і загрозу громадській безпеці у зв’язку з цим інцидентом, поліція Сіетла оголошує його заколотом... Проведено масові затримання. Офіцери продовжують роботу по розгону натовпу», — йдеться в заяві поліції Сієтлу в Twitter, де також відзначається, що поліцейські застосовують проти демонстрантів зброю несмертельної дії.

Три співробітники правоохоронних органів отримали поранення. Один з них госпіталізований. Поряд з поліцейською дільницею, імовірно, спрацював саморобний вибуховий пристрій невеликої потужності. Одна зі стін будівлі пошкоджена.

Як повідомляла газета The Washington Post, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір направити у Сіетл додаткові федеральні сили для боротьби зі злочинністю, а також, можливо, для розгону масових заворушень. 19 липня в Сіетлі не менше 12 поліцейських були поранені під час зіткнень з учасниками акцій протесту, організованих рухом Black Lives Matter.

Влада Сіетла вже зазнавала критики з боку федерального уряду через нездатність впоратися з заворушеннями. У червні протестувальники зайняли на кілька тижнів один з районів міста, фактично обмеживши допуск туди екстрених служб. Контроль над ним міської влади був відновлений тільки 1 липня.