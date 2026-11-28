Сьогодні, 28 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме та сніжитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У південно-західній частині вночі помірний, на Прикарпатті місцями значний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень в Карпатах невеликий сніг, на решті території без опадів. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті вночі та вдень 0-5° тепла. На півдні Одещини та в Криму дощі, температра впродовж доби 1-6° тепла. В більшості західних і центральних областей на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 28 листопада Укргідрометцентр

У суботу, 28 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині.