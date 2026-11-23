Київський апеляційний суд сказав остаточне слово щодо спору між народною депутаткою від «Слуги народу» Єлизаветою Ясько і колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, що стосувався стягнення аліментів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Ще у серпні позивачка Ясько звернулася до Шевченківського райсуду Києва із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів з Саакашвілі. Проте столична Феміда відмовилася ставати на бік обраниці. Причина – суду не вдалося з’ясувати зареєстроване місце проживання (перебування) колишнього цивільного чоловіка Ясько Міхеіла Саакашвілі. А тому заявниці було відмовлено у видачі судового наказу про стягнення аліментів.

Адвокатка нардепки оскаржила це рішення в апеляційній інстанції. 16 листопада Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Шевченківського райсуду. Висновки Феміди зводилися до того, що перед тим, як видати судовий наказ про стягнення аліментів, суд повинен знати адресу відповідача, на яку потім надсилається це рішення. Якщо ж відсутня інформації про адресу реєстрації особи, то судовий наказ не набере чинності як того вимагає Цивільний процесуальний кодекс.

Обидва суди з’ясували: до 11 серпня 2015 року Міхеіл Саакашвілі був зареєстрований за конкретною адресою. Одна після цієї дати його було знято з реєстрації.

«Зазначені відомості підтверджують лише раніше зареєстроване місце проживання боржника та факт зняття його з реєстрації, однак не дають можливості встановити його зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання чи перебування на час розгляду заяви про видачу судового наказу», – констатувала апеляція.

Постанова апеляційного суду набула чинності і не підлягає оскарженню. Таким чином Ясько через суди не вдалося зобов’язати Саакашвілі платити аліменти на користь їхньої спільної малолітньої доньки Жасмін.

Раніше «Главком» першим зі ЗМІ повідомив, що нардепка Єлизаветою Ясько пішла судами проти Міхеіла Саакашвілі. Зокрема, хоче позбавити його батьківських прав і стягнути аліменти на дитину.

Після оприлюднення цієї чутливої інформації з’явилася реакція експрезидента, який утримується у грузинській тюрмі. Саакашвілі запевнив, що дуже любить доньку та «щиро переймається її добробутом». Він розповів, що його мати Гіюлі кілька разів відвідувала Жасмін у Києві та інших європейських містах. Крім того, за його словами, вона щомісяця надавала дівчинці фінансову допомогу й продовжує робити це досі.

Також у 2022 році сім’я Саакашвілі подарувала Жасмін квартиру в центрі Києва.

Нагадаємо, що 1 червня 2023 року Ясько повідомила про народження дівчинки, батьком якої є Саакашвілі. Протягом 2021-2022 роках політикиня показувала у деклараціях колишнього президента Грузії, з яким вона спільно проживала, але не перебувала у шлюбі.