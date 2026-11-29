Сьогодні, 29 листопада, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Без опадів, лише в Криму місцями невеликий сніг та дощ. В Карпатах вночі та вранці місцями туман. В більшості західних та центральних областей на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с, на півдні країни пориви 15-20 м/с, в Криму та на Приазов'ї до 22 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни 1-3° тепла, в Карпатах вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу.

Прогноз погоди на 29 листопада Укргідрометцентр

У неділю, 29 листопада, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу, у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині.