Протести у Вірменії: єреванський метрополітен приєднався до страйку

Наразі закрито всі 10 станцій підземки в Єревані

Співробітники Єреванського метрополітену ім. Карена Демірчяна оголосили страйк, приєднавшись до акцій народної непокори за призовом лідера опозиції Нікола Пашиняна. Про це повідомляє news.am З ранку 2 травня закрито всі 10 станцій підземки в Єревані. Всі спроби отримати коментар у відповідальних чиновників не увінчалися успіхом. Єреван



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Метро у Єревані 2 травня не працює

Наразі закрито всі 10 станцій підземки в Єревані

Співробітники Єреванського метрополітену ім. Карена Демірчяна оголосили страйк, приєднавшись до акцій народної непокори за призовом лідера опозиції Нікола Пашиняна. Про це повідомляє news.am

З ранку 2 травня закрито всі 10 станцій підземки в Єревані. Всі спроби отримати коментар у відповідальних чиновників не увінчалися успіхом. Єреван продовжує жити в умовах транспортного колапсу, влаштованого прихильниками лідера опозиції Нікола Пашиняна.

Вони мають намір продовжити свої дії до 17.00, після чого припинять перекривати вулиці і створять можливість прийти на мітинг на головній площі Єревана, який розпочнеться о 19.00.

Учасники протестних акцій з ранку середи у вірменському Єревані заблокували входи на ряд станцій метро, а також рух поїздів.

У Вірменії в результаті акцій протесту повністю заблоковано залізничне сполучення.

Зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».

Напередодні лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.

Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.