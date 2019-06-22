Протести в Грузії: поліція затримала за виготовлення «коктейлів Молотова» 70-річного пенсіонера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протести в Грузії

Грузинська поліція провела обшук в одному з житлових будинків в четвертому мікрорайоні Мухіані на околиці Тбілісі

Співробітники МВС Грузії затримали 70-річного пенсіонера, який, як стверджується, самостійно підготував 12 «коктейлів Молотова» і планував використовувати їх на акції протесту біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі.

Про це на брифінгу заявив в.о. директора центрального департаменту кримінальної поліції міністерства внутрішніх справ Мамука Челідзе.

За його словами, на обвинуваченого поліцейські вийшли в рамках слідства, розпочатого відомством через подій на проспекті Руставелі. Слідство розпочато за статтею 225 КК Грузії (організація, проведення та участь в громадських заворушеннях), пише Грузія-онлайн.

Зазначається, що «за невідкладної необхідності» поліція провела обшук в одному з житлових будинків в четвертому мікрорайоні Мухіані на околиці Тбілісі. Саме тоді співробітники МВС виявили, що пенсіонер займався виготовленням «коктейлів Молотова» у власному дворі. Вилучено було 12 пляшок із запальною сумішшю, а також матеріали, що використовуються для їх виготовлення.

Челідзе повідомив, що поліція затримала чоловіка в той час, коли він планував використовувати зазначені вибухові матеріали на акції, що проходила перед парламентом.

70-річний пенсіонер звинувачується в «протиправному виготовленні, перевезенні, пересиланні або збуті вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв». Даний злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.