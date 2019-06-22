Протестувальники в Грузії висунули новий ультиматум



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від влади вимагають звільнити раніше затриманих

Мітингувальники вимагають звільнення до вечора 22 червня всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Про це повідомляє radiotavisupleba.ge.

В іншому випадку протестувальники погрожують вдатися до більш активної форми протесту.

«Зараз наші друзі, затримані напередодні, чекають не дочекаються (звільнення - ред.)... Якщо їх всіх не звільнять до семи годин вечора завтрашнього дня, у нас буде моральне право вибрати більш зрозумілі і активні методи (протесту - ред.), щоб наші справедливі і логічні вимоги були виконані», - сказав шоумен Олег Мшвілдадзе, що бере участь в акції.

Нагадаємо, під час протесту під будівлею грузинського парламенту протестувальники заявили, що дають 3 години для оголошення про відставку міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.