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    Проти Помпео позиваються через приховування матеріалів по зустрічі Путіна і Трампа

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    Майк Помпео - Проти Помпео позиваються через приховування матеріалів по зустрічі Путіна і Трампа
    Майк Помпео

    Громадські організації цікавлять нотатки перекладача президента США під час зустрічі в Гамбурзі у 2017 році

    Дві американські громадські організації, які займаються питаннями контролю за діяльністю федерального уряду, подали позов проти Державного секретаря США Майка Помпео.

    Про це пише російська служба «Голосу Америки».

    На їх думку, головний американський дипломат порушив закон, коли Державний департамент не зберіг нотатки із зустрічі лідерів США і РФ в липні 2017 року в Гамбурзі.

    На думку організацій «Демократія вперед» і «Американський нагляд», був порушений закон, коли нотатки були вилучені із Державного департаменту США. Організації аргументують свій позов повідомленнями в ЗМІ США, із яких стало відомо, що Дональд Трамп після зустрічі із Володимиром Путіним в Гамбурзі забрав у власного перекладача нотатки.

    Нагадаємо, наприкінці червня Помпео відвідає одразу чотири країни Індо-Тихоокеанського регіону.

    Денуклеаризація КНДР, зміцнення альянсу США - Японія - Південна Корея, а також стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні стануть основними темами азійського турне Помпео.

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