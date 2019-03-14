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    Проти В'ятровича у РФ відкрили справу за «реабілітацію нацизму»

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    <span>На Володимира В'ятровича в Росії відкрили справу</span> - Проти В'ятровича у РФ відкрили справу за «реабілітацію нацизму»
    На Володимира В'ятровича в Росії відкрили справу

    На думку слідчих країни-агресора, голова Українського інституту нацпам'яті «героїзує нацистських злочинців»

    Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно голови Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимира В'ятровича. Про це в четвер, 14 березня, повідомляє прес-служба СК Росії.

    У відомстві заявили, що підозрюють українського чиновника в реабілітації нацизму.

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    «У Слідчому комітеті Росії стосовно голови Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимира В'ятровича порушено кримінальну справу за фактом реабілітації нацизму (ч.2 ст.354.1 КК РФ)», - йдеться в повідомленні.

    Російські слідчі відзначають, що В'ятрович нібито «в період з 12 листопада 2014 року і по теперішній час здійснює систематичне заперечення фактів, встановлених вироком Міжнародного військового трибуналу для суду і покарання головних військових злочинців європейських країн осі, у тому числі про саму приналежність українських націоналістів «у 1941-1945 роках» до військ СС».

    У Слідкомі зазначили, що продовжать роботу з виявлення і припинення подібних злочинів.

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