Сьогодні на Донбасі режим припинення вогню порушувався тричі

Проросійські бойовики стріляли в районі Марʼїнки, під Авдіївкою використовували безпілотник

Незважаючи на відносне затишшя, в районі протистояння на Донбасі протягом 27 грудня було було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Як повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Мар’їнка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки, де для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував безпілотний літальний апарат. Оперативні дії наших засобів радіоелектронної боротьби зупинили подальше використання безпілотнику після перетину лінії розмежування.

На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські захисники перебувають напоготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога і в разі загрози життю чи здоров’ю, готові надати адекватну відповідь.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.