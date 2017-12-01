Провідні авіакомпанії примусять пасажирів тепер окремо сплачувати за багаж

Раніше KLM, Air France, Alitalia ввели безбагажні тарифи на середньомагістральних рейсах, тепер це пошириться на трансатлантичні рейси

Авіакомпанії KLM, Air France, Alitalia, Delta почали продаж квитків за безбагажними тарифами на рейси між Європою, США і Канадою. Про це повідомляє avianews.com. Нові тарифи доступні для бронювання для перельотів, які будуть виконуватися з 10 квітня 2018 року. Безбагажний тариф у KLM, Air France і Alitalia називається Light, у Delta - Basic



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Раніше KLM, Air France, Alitalia ввели безбагажні тарифи на середньомагістральних рейсах, тепер це пошириться на трансатлантичні рейси

Авіакомпанії KLM, Air France, Alitalia, Delta почали продаж квитків за безбагажними тарифами на рейси між Європою, США і Канадою. Про це повідомляє avianews.com.

Нові тарифи доступні для бронювання для перельотів, які будуть виконуватися з 10 квітня 2018 року. Безбагажний тариф у KLM, Air France і Alitalia називається Light, у Delta - Basic Economy.

Квиток за тарифом з включеним багажем пасажирам KLM, Air France і Delta обійдеться на 40 євро дорожче в одну сторону або на 80 євро дорожче туди-назад в порівнянні з безбагажним тарифом.

Раніше KLM, Air France, Alitalia ввели безбагажні тарифи на середньомагістральних рейсах. Як заявив голландській пресі топ-менеджер KLM Харм Креулен, авіакомпанія розглядає можливість поширення такої системи тарифів, де найдешевший не включає перевезення багажу, на інші ринки.