  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пункти пропуску на Донбасі переходять на новий графік

    • Розсилка
    Пункти пропуску на Донбасі переходять на новий графік

    З 1 грудня відбудеться перехід на зимовий період здійснення контрольно-перевірочних та перепускних заходів

    КПВВ з 1 грудня переходять на новий графік на зимовий період. Про це інформує прес-служба МВС.

    Зазначається, що з 1 грудня відбудеться перехід на зимовий період здійснення контрольно-перевірочних та перепускних заходів (з 08.00 до 17.00) в контрольних пунктах в’їзду – виїзду (КПВВ) на автомобільних шляхах:

    Читайте також

    - дорожній коридор «Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ» – КПВВ «Золоте»;

    - дорожній коридор «Горлівка – Бахмут» – КПВВ «Майорське»;

    - дорожній коридор «Донецьк – Курахове» – КПВВ «Мар’їнка»;

    - дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)» – КПВВ «Новотроїцьке»;

    - дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка –Маріуполь» – КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик);

    - дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар» – КПВВ «Станиця Луганська».
    Читайте також
    Маріуполь МВС війна КПВВ Горлівка Донецьк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ