Пункти пропуску на Донбасі переходять на новий графік
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Розсилка
З 1 грудня відбудеться перехід на зимовий період здійснення контрольно-перевірочних та перепускних заходів
КПВВ з 1 грудня переходять на новий графік на зимовий період. Про це інформує прес-служба МВС.
Зазначається, що з 1 грудня відбудеться перехід на зимовий період здійснення контрольно-перевірочних та перепускних заходів (з 08.00 до 17.00) в контрольних пунктах в’їзду – виїзду (КПВВ) на автомобільних шляхах:
- дорожній коридор «Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ» – КПВВ «Золоте»;
- дорожній коридор «Горлівка – Бахмут» – КПВВ «Майорське»;
- дорожній коридор «Донецьк – Курахове» – КПВВ «Мар’їнка»;
- дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)» – КПВВ «Новотроїцьке»;
- дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка –Маріуполь» – КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик);