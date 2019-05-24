Пункти пропуску на Донбасі змінюють графік роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 1 червня контрольно-пропускні пункти у районі проведення ООС будуть здійснюватися із 06:00 до 20:00

Контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил з 1 червня працюватимуть з 06.00 до 20.00.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

«З 1 червня 2019 року і протягом усього літнього періоду контрольно-перевірочні та перепускні заходи в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) в районі проведення операції Об'єднаних сил здійснюватимуться з 06.00 до 20.00», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на літній режим роботи будуть переведені КПВВ:

«Золоте» – дорожній коридор «Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ»;

«Майорське» – дорожній коридор «Горлівка - Бахмут»;

«Мар’їнка» – дорожній коридор «Донецьк - Курахове»;

«Новотроїцьке» – дорожній коридор «Донецьк - Маріуполь (через Волноваху)»;

«Гнутове» (с. Пищевик) – дорожній коридор «Новоазовськ - Покровськ - Талаківка -Маріуполь»;

«Станиця Луганська» – дорожній коридор «Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар».