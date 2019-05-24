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    Пункти пропуску на Донбасі змінюють графік роботи

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    Пункти пропуску на Донбасі змінюють графік роботи

    З 1 червня контрольно-пропускні пункти у районі проведення ООС будуть здійснюватися із 06:00 до 20:00

    Контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил з 1 червня працюватимуть з 06.00 до 20.00.

    Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

    «З 1 червня 2019 року і протягом усього літнього періоду контрольно-перевірочні та перепускні заходи в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) в районі проведення операції Об'єднаних сил здійснюватимуться з 06.00 до 20.00», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, на літній режим роботи будуть переведені КПВВ:

    «Золоте» – дорожній коридор «Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ»;

    «Майорське» – дорожній коридор «Горлівка - Бахмут»;

    «Мар’їнка» – дорожній коридор «Донецьк - Курахове»;

    «Новотроїцьке» – дорожній коридор «Донецьк - Маріуполь (через Волноваху)»;

    «Гнутове» (с. Пищевик) – дорожній коридор «Новоазовськ - Покровськ - Талаківка -Маріуполь»;

    «Станиця Луганська» – дорожній коридор «Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар».

    Маріуполь Донбас КПВВ Горлівка Донецьк Операція Об’єднаних сил
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