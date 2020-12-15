Путін привітав Байдена з перемогою на виборах

Володимир Путін останнім зі світових лідерів привітав Джо Байдена з перемогою на виборах

Президент Росії Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США, направивши тому телеграму. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

«Готовий до взаємодії і контактам з Вами», – написав Путін.

Також Путін побажав Байдену «усіляких успіхів», висловивши переконання в тому, що спільними зусиллями Москва і Вашингтон можуть «реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ».

14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року.

За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

Колегія виборників складається з делегатів від кожного штату, їх кількість залежить від чисельності населення конкретного штату. Загальна кількість виборників складає 538.

Фактично, американці голосують за виборника, а не за президента, який потім від імені жителів штату буде голосувати за кандидата. У США негласно діє правило «переможець отримує все», коли всі голоси виборників штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів населення (50% плюс один голос).

Перемогу на федеральному рівні здобуває той кандидат, який отримав голоси 270 членів Колегії, тому претенденту на Білий дім конче необхідно заручитися підтримкою густонаселених штатів.



