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    Путін привітав Байдена з перемогою на виборах

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    Володимир Путін направив Джо Байдену телеграму - Путін привітав Байдена з перемогою на виборах
    Володимир Путін направив Джо Байдену телеграму
    Фото: прес-служба президента Росії

    Володимир Путін останнім зі світових лідерів привітав Джо Байдена з перемогою на виборах

    Президент Росії Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США, направивши тому телеграму. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

    «Готовий до взаємодії і контактам з Вами», написав Путін. 

    Також Путін побажав Байдену «усіляких успіхів», висловивши переконання в тому, що спільними зусиллями Москва і Вашингтон можуть «реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ».

    14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

    Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року.

    За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

    Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

    Колегія виборників складається з делегатів від кожного штату, їх кількість залежить від чисельності населення конкретного штату. Загальна кількість виборників складає 538.

    Фактично, американці голосують за виборника, а не за президента, який потім від імені жителів штату буде голосувати за кандидата. У США негласно діє правило «переможець отримує все», коли всі голоси виборників штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів населення (50% плюс один голос).

    Перемогу на федеральному рівні здобуває той кандидат, який отримав голоси 270 членів Колегії, тому претенденту на Білий дім конче необхідно заручитися підтримкою густонаселених штатів.


    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін
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