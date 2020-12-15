Трамп досі не прокоментував рішення колегії виборників на користь Байдена

Дональд Трамп зберігає мовчання протягом кількох годин

Чинний президент США Дональд Трамп, який відомий своєю пристрастю до коментування американського політичного життя у Twitter, досі не прокоментував перемогу свого суперника на виборах у США, демократа Джо Байдена, хоча пройшло уже кілька годин.

Американський лідер зберігає мовчанку у соцмережах.

Телеканал CNN з посиланням на джерело повідомляє, що чинний президент США Дональд Трамп не збирається публічно визнавати поразку на президентських виборах.

При цьому деякі люди в Білому домі розповіли, що Трамп в приватному порядку визнав, що він не залишиться на другий термін, незважаючи на публічні заяви про незгоду з результатами.

Співрозмовники телеканалу також вважають малоймовірним те, що Дональд Трамп візьме участь в інавгурації Джо Байдена.

«Його не буде», – сказало одне з джерел.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, на підтримку Байдена виступили вже понад 302 виборників, а на користь республіканця Дональда Трампа висловилися 232. Хоча потрібно мінімум 270 голосів виборників, щоб стати черговим президентом США.

Останній допис Трамп у сервісі мікроблогів Twitter стосується відставки Вільяма Барра, міністра юстиції — генерального прокурора США, який покине свій пост до кінця грудня 2020.

Байден назвав підсумки голосування «ясною перемогою», здобутою над опонентом Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, виборники у Неваді підтримали Байдена.

Нагадаємо, в п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

Згодом Трамп назвав чергову умову для допуску Байдена в Білий дім.

Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

Раніше Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.