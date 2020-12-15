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    Трамп досі не прокоментував рішення колегії виборників на користь Байдена

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    Президент США Дональд Трамп і генеральний прокурор США Вільям Барр - Трамп досі не прокоментував рішення колегії виборників на користь Байдена
    Президент США Дональд Трамп і генеральний прокурор США Вільям Барр
    Фото: AFP

    Дональд Трамп зберігає мовчання протягом кількох годин

    Чинний президент США Дональд Трамп, який відомий своєю пристрастю до коментування американського політичного життя у Twitter, досі не прокоментував перемогу свого суперника на виборах у США, демократа Джо Байдена, хоча пройшло уже кілька годин.

    Американський лідер зберігає мовчанку у соцмережах.

    Телеканал CNN з посиланням на джерело повідомляє, що чинний президент США Дональд Трамп не збирається публічно визнавати поразку на президентських виборах.

    При цьому деякі люди в Білому домі розповіли, що Трамп в приватному порядку визнав, що він не залишиться на другий термін, незважаючи на публічні заяви про незгоду з результатами.

    Співрозмовники телеканалу також вважають малоймовірним те, що Дональд Трамп візьме участь в інавгурації Джо Байдена.

    «Його не буде», – сказало одне з джерел.

    Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, на підтримку Байдена виступили вже понад 302 виборників, а на користь республіканця Дональда Трампа висловилися 232. Хоча потрібно мінімум 270 голосів виборників, щоб стати черговим президентом США.

    Останній допис Трамп у сервісі мікроблогів Twitter стосується відставки Вільяма Барра, міністра юстиції — генерального прокурора США, який покине свій пост до кінця грудня 2020.

    Байден назвав підсумки голосування «ясною перемогою», здобутою над опонентом Дональдом Трампом.

    Як повідомлялося, виборники у Неваді підтримали Байдена.

    Нагадаємо, в п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

    Згодом Трамп назвав чергову умову для допуску Байдена в Білий дім.

    Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

    До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

    Раніше Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

    За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.

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    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США Twitter президент
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