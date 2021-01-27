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    Росія ратифікувала продовження ядерного договору з США

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    У Росії за продовження договору проголосували всі сенатори у Раді Федерації і всі депутати у Держдумі - Росія ратифікувала продовження ядерного договору з США
    У Росії за продовження договору проголосували всі сенатори у Раді Федерації і всі депутати у Держдумі
    Фото з відкритих джерел

    Договір про скорочення ядерного озброєння продовжений ще на п'ять років

    У Росії Рада Федерації слідом за Державною думою ратифікувала угоду про продовження терміну дії російсько-американського договору про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III). Про це повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що за продовження терміну дії договору ще на п’ять років виступили всі 148 сенаторів, що взяли участь в голосуванні.

    У Державній думі за ратифікацію угоди також проголосували всі депутати нижньої палати. Підтримати його запропонував і спікер Держдуми В’ячеслав Володін, назвавши продовження угоди «важливим для всього світу».

    «26 січня 2021 року між Росією і США укладено Угоду про продовження Договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 8 квітня 2010 року в формі обміну нотами», ‒ йдеться у документі.

    Також в законопроєкті наголошується, що виконання договору буде сприяти процесу ядерного роззброєння, «в тому числі дозволить надати йому в перспективі багатосторонній характер».

    «Дві найбільші ядерні держави виносять рішення, в рамках якого у нас буде обмежено кількість боєголовок, проведено скорочення, обмеження щодо розгортання», ‒ заявив спікер російської Думи Володін.

    До слова, напередодні президент Путін запропонував Держдумі ратифікувати угоду про продовження російсько-американського Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО, або СНО-III).

    Договір між Росією і США обмежує кількість ядерних боєзарядів з кожної сторони до 1550, а кількість міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах і важких бомбардувальниках ‒ до 700. Договір був підписаний в 2010 році і закінчувався 5 лютого 2021 року.

    Як повідомлялося, президент США  Джо Байден має намір продовжить ядерну угоду на п’ять років.

    Теги: Росія США Путін ядерна зброя озброєння
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