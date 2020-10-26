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    Думки вголос

    Доля Путіна може вирішиться на виборах у США

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Доля Путіна може вирішиться на виборах у США

    Демократи, у разі перемоги, змусять відповісти путінський режим за провокації та допомогу Трампу

    Мовою оригіналу

    Судьбоносные выборы

    Судьба Путина может решиться на выборах, но не российских, а американских. Если победит Байден и демократы возьмут большинство в сенате, они заставят путинские власти ответить за унижение, помощь Трампу, взлом и слив своей почты и другие провокации.

    Скорее всего, будет очень серьезное расследование вмешательства России в американские выборы, а по его результатам жесткие беспрецедентные санкции, фактически выдавливающие Россию с мировых рынков. Их можно было бы сравнить с санкциями, введенными после советской оккупации Афганистана, если бы не одно принципиальное «но». СССР был страной практически с автаркией в экономике.

    Путинская Россия тесно интегрирована в мировые рынки и зависима от них. Жесткие санкции могут иметь катастрофические последствия: обвальное падение курса рубля в сочетании с таким же оттоком капиталов, арест олигархических активов на Западе, банковский кризис, дефолт государственных корпораций и банков по своим долговым обязательствам. Только такой экономический хаос способен привести к политическим катаклизмам и краху режима

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія США вибори санкції Путін вибори у США
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