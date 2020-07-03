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    Путін підписав указ про «обнулення» свого президентства

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    <span>Володимир Путін після внесення поправок зможе правити до&nbsp;2036 року</span> - Путін підписав указ про «обнулення» свого президентства
    Володимир Путін після внесення поправок зможе правити до 2036 року

    Путін зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році

    Президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про офіційне опублікування конституції Російської Федерації з внесеними до неї поправками», поправки наберуть чинності вже 4 червня.

    Про це повідомляє пресслужба Кремля.

    «Поправки до конституції РФ, передбачені статтею 1 закону РФ про поправку до конституції РФ від 14 березня 2020 р № 1-ФКЗ «Про вдосконалення регулювання окремих питань організації та функціонування публічної влади», набувають чинності 4 липня 2020 р.», - йдеться в тексті указу.

    Федеральній службі охорони Російської Федерації доручено «забезпечити офіційне опублікування конституції Російської Федерації з внесеними до неї поправками на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

    Указ набирає чинності з дня його підписання.

    Нагадаємо, що у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії.

    Як повідомлялося,  із 25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна. 

    До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.

    Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

    Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році. 

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