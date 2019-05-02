Путін вже в Пекіні почав газові переговори з Україною - Коболєв



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Володимир Путін під час візиту до Пекіна Фото: kremlin.ru

«Газпром» не встигне побудувати і запустити обхідні газопроводи до кінця дії контракту, - зазначає Андрій Коболєв

Москва фактично почала переговори щодо продовження транзиту газу одразу після завершення виборів в Україні. Так голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв прокоментував слова президента РФ Володимира Путіна на прес-конференції за підсумками візиту в Пекін.

Нагадаємо, тоді Путін заявив, що Україна залишиться без газопостачання, якщо не продовжить договір про транзит російського газу. Це він пояснив тим, що якщо не буде транзиту газу, тоді не буде і реверсних поставок. Адже реверс в Україну віртуальний. При цьому Путін заявив, що Україна отримує газ «в два рази дорожче», ніж могла б отримувати.

Сергій Лавров і Володимир Путін в Пекіні

«Слова очільника Кремля - артпідготовка перед наступними трьохсторонніми перемовини у травні. В Єврокомісії і серед українських учасників переговорів ціну словам Путіна знають дуже добре. Справжня мішень цього виступу – ви», - написав Коболєв в Facebook.

Стосовно ціни, то глава «Нафтогазу» зазначив, що ціна, яку Росія пропонувала Медведчуку, є вищою за ту, за якою купували у європейських постачальників. Крім того, вона була на 47% вищою за ціну, яку визначив як справедливу для нас Стокгольмський арбітраж. Щодо «віртуального» реверсу Коболєв нагадав, що Україна й досі не може використовувати такий реверс, коли обсяги газу не перетинають кордон, а просто заміщуються зустрічні потоки.

«Так це працює в ЄС. Однак в нашому випадку обсяги транспортуються фізично з України до ЄС і у зворотному напрямі. Це відбувається через те, що на газовому ринку ще й досі діє кордон СРСР… Газпром виставляє на інтерконекторах з ЄС свої умови і ігнорує законодавство як ЄС, так і України. Через це ми не можемо об’єднати наш газовий ринок з ЄС, отримати нижчі ціни та додаткові замовлення для нашої ГТС і підземних сховищ», - відмічає глава НАКу.

Якщо ж новий контракт на транзит російського газу буде укладений за європейськими правилами, то це дозволить «перенести точки передачі газу на східний кордон» – тобто, запропонувати потужності української ГТС іншим транзитерам газу, наприклад, європейським клієнтам Газпрому.

«Цього росіяни будуть уникати усіма способами. Звичайно, очікуємо і масовану інформаційну атаку», - попередив Коболєв.

«Зберігайте спокій і спостерігайте. Буде цікаво», - підсумував він.