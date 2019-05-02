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    Думки вголос

    Про переговори України та Росії щодо продовження транзиту газу

    • Андрій Коболєв

      Голова правління НАК «Нафтогаз України»

    • Розсилка
    Про переговори України та Росії щодо продовження транзиту газу

    Путіну і Газпрому дійсно є, що втрачати. Зберігайте спокій і спостерігайте. Буде цікаво

    Ну що ж, як ми і очікували, Москва почала переговори щодо продовження транзиту газу одразу після завершення виборів в Україні. Цей раунд провів російський президент з далекого Пекіну. Про потребу Росії у транзиті і готовність Газпрому укладати контракт на стандартних європейських умовах, звісно, не було жодного слова. Було про те, як Україна замерзне.

    ЯКА ЗАРАЗ СИТУАЦІЯ?

    Газпром не встигне побудувати і запустити обхідні газопроводи до кінця дії контракту.

    Нагадаю, на відміну від 2009 року, Газпром не може перекрити Україні газ. Газпром винен гроші Нафтогазу, а не навпаки. Україна впровадила у себе законодавство ЄС, яке встановлює чіткі правила і вимоги користування газовою інфраструктурою. Власне, ані у Газпрому, ані у Нафтогазу значного поля для маневру немає.

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    ЩО ЦЕ БУЛО?

    Слова очільника Кремля - артпідготовка перед наступними тристоронніми перемовинами у травні. В Єврокомісії і серед українських учасників переговорів ціну словам Путіна знають дуже добре. Справжня мішень цього виступу – ви.

    Прокоментую два питання: ціну як таку та реверс.

    ЦІНА ГАЗУ – (НЕ)ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ?

    Ціна газу для України залежить від того, які нам доступні альтернативи. Найкраща гарантія чесної ціни - коли постачальників багато і вони конкурують між собою. Вони продають газ в Україну тому, що це вигідно, але якщо хтось завищує ціну, ми просто купуємо у інших.

    Так само своєї вигоди ніколи не впустить Путін. Його підхід - ізолювати покупця, стати для нього єдиним джерелом газу і тоді робити з ним все, що заманеться. Виставляти величезну ціну на газ, контролювати зовнішню політику та вимагати поступок у питаннях, не пов'язаних з поставками газу. Україна раніше була у такому становищі, але вже кілька років це не так.

    Зараз і у Нафтогазу, і у приватних імпортерів є вибір серед кількох десятків найбільших європейських газових трейдерів. Більшість із компаній, з якими ми працюємо, і досі частково державні. Жоден з наших постачальників не має частки понад 30%.

    Ціна, яку Росія пропонувала Медведчуку, є вищою за ту, за якою ми купували у європейських постачальників. Крім того, вона була на 47% вищою за ціну, яку визначив як справедливу для нас Стокгольмський арбітраж.

    РЕВЕРС: ФІЗИЧНИЙ ЧИ ВІРТУАЛЬНИЙ?

    Українська ГТС - інтегрована система з багатьма розгалуженнями, яка об’єднує виробників газу, транскордонні входи і виходи, підземні сховища і споживачів. Саме завдяки такій структурі нашої ГТС Газпром може надзвичайно швидко нарощувати або скорочувати обсяги поставок газу до ЄС. Така гнучкість недоступна жодному транзитному газопроводу.

    На жаль, ми й досі не можемо використовувати так званий «віртуальний реверс», коли обсяги газу не перетинають кордон, а просто заміщуються зустрічні потоки. Так це працює в ЄС. Однак в нашому випадку обсяги транспортуються фізично з України до ЄС і у зворотному напрямі.

    Це відбувається через те, що на газовому ринку ще й досі діє кордон СРСР. Росія «забула», що це більше не їхня територія і час піти з нашого західного кордону. Газпром виставляє на інтерконекторах з ЄС свої умови і ігнорує законодавство як ЄС, так і України. Через це ми не можемо об’єднати наш газовий ринок з ЄС, отримати нижчі ціни та додаткові замовлення для нашої ГТС і підземних сховищ.

    ЩО РОБИТИ?

    Саме тому так важливо, щоб новий контракт на транзит був укладений за європейськими правилами, які віднедавна діють в Україні. Це також дозволить «перенести точки передачі газу на східний кордон» – тобто, запропонувати потужності української ГТС іншим транзитерам газу, наприклад, європейським клієнтам Газпрому. Або іншим російським виробникам, або продавцям газу з Середньої Азії, якщо до питання активно долучиться ЄС.

    Цього росіяни будуть уникати усіма способами. Звичайно, очікуємо і масовану інформаційну атаку. Проти європейських правил і за продовження чинних контрактів у старій версії, до виправлення в Арбітражі. Проти прозорого ринку і конкуренції, за фейкові знижки, вимолені в Кремлі українськими політиками. Проти стягнення нами $2,8 млрд з Газпрому. Проти наступного арбітражу, де ми вимагаємо близько $12 млрд. Проти санкцій щодо Північного потоку 2 та залучення антимонопольного органу ЄС до боротьби з маніпуляціями Газпрому на європейському газовому ринку.

    Спільно з українським урядом та нашими західними партнерами ми працюємо над тим, щоб до українських сховищ було закачано додатково близько 3 млрд куб. м газу. Це важливо, щоб в українських оселях було тепло, навіть якщо Газпром робитиме чергову кризу. За нашими даними, європейські трейдери також створюють додаткові резерви. Усі розуміють, що зима близько.

    Путіну і Газпрому дійсно є, що втрачати. 
    Зберігайте спокій і спостерігайте. Буде цікаво.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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