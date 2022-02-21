Путін записав підписання указів про визнання «ЛДНР» заздалегідь

Путін підписав укази за 10 годин до «трансляції»

Підписання договорів про визнання незалежності «ЛДНР» могло транслюватись у записі. Якщо орієнтуватися на годинник президента Росії Володимира Путіна, момент підписання угод стався ще вдень. Висновок про це можна зробити з годинника Путіна. Вони показували 12:15, хоча підписання документів демонструвалося о 22:40. На це першим звернув телеграм-канал «Можемо пояснити».

Як раніше звернув увагу телеканал «Дощ», годинник Сергія Шойгу на засіданні Радбезу показував 12:47 – у момент коли Радбез транслювався нібито в прямому ефірі, тобто о 17:40.

Хоча Путін говорив, що хоче порадитися з Радбезом і лише потім ухвалити рішення, на його годиннику в момент підписання договорів – ще ранній час, 12:15. Підписання проходило в тому ж залі, що й засідання Ради безпеки. Це означає, що спочатку телекамери Кремля записали зустріч Путіна з ватажками «ЛДНР», а потім уже впустили до зали членів Ради безпеки, щоб почути їхню думку.

Коли було записано промову Путіна – не ясно, але, швидше за все, водночас, судячи з того, що краватка президент не змінював. Тобто ще першій половині дня.

До речі, шторки в приміщенні наглухо закриті, щоб ніхто не зрозумів, у який час доби відбуваються історичні події.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.