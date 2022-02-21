Джонсон назвав «поганим знаком» рішення Путіна визнати «ЛДНР»

Джонсон перервав прес-конференцію і пішов поговорити із Зеленським

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що рішення Путіна визнати «ДНР» та «ЛНР» порушує міжнародне право. Про це пише Guardian.

Нагадаємо, Джонсон перервав прес-конференцію і заявив, що пішов поговорити із президентом України Володимиром Зеленським.

«Це кричуще порушення суверенітету та цілісності України», – сказав Джонсон.

Він також назвав це «поганим знаком» того, що події розвиваються в неправильному напрямку.

«Я думаю, що це дуже поганий знак. Це безперечно ще один сигнал, що ситуація розвивається в неправильному напрямку. Велика Британія робитиме все, що може надати підтримку українському народу», – заявив Джонсон.

Сьогодні Bloomberg повідомив про санкції Євросоюзу у разі визнання Росією незалежності «ДНР» та «ЛНР».

До цього лідери ЄС назвали дії Путіна кричущим порушення.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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