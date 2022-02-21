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    Радбез Путіна: із «трансляції наживо» вирізали виступ генпрокурора

    генпрокурор РФ Ігор Краснов виступив, але виступ його не показали&nbsp; - Радбез Путіна: із «трансляції наживо» вирізали виступ генпрокурора
    генпрокурор РФ Ігор Краснов виступив, але виступ його не показали 
    скріншот з відео

    Що такого цікавого сказав генпрокурор РФ Краснов, що його вирізали?

    Трансляція російської Ради безпеки відбувалася у записі. Про це свідчить не один доказ, які помітили уважні глядачі так званого прямого ефіру.

    Зокрема медіаексперт, ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін звернув увагу на те, що з «трансляції наживо» дивним чином вирізали виступ генерального прокурора Російської Федерації Ігоря Краснова.

    «На таймкоді 1:18:06 виступає прем'єр Мішустін, а Краснов у синій формі сидить у першому ряду крайній справа. Таймкод 1:18:13 Краснов у синій формі вже йде з трибуни на своє місце. Таймкод 1:18:14 - в кадрі Краснов та Наришкін, якого путін якраз анонсував до виступу. Цікаво, що такого сказав Краснов, що його вирізали?», – написав він.

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    Радбез Путіна: із «трансляції наживо» вирізали виступ генпрокурора
    Радбез Путіна: із «трансляції наживо» вирізали виступ генпрокурора
    Радбез Путіна: із «трансляції наживо» вирізали виступ генпрокурора
    Радбез Путіна: із «трансляції наживо» вирізали виступ генпрокурора

    Наприкінці «трансляції» була ситуація, дуже схожа на «склейку» відео.

    На початку відео праворуч у кутку сидить російський генпрокурор у синій формі. Після слів Путіна цей прокурор, який щойно сидів, повертається після виступу.

    Раніше журналісти помітили важливу деталь на засіданні Ради безпеки РФ. У кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці, на якому можна розгледіти час – 12:47. Саме засідання начебто відбувалося наживо набагато пізніше.

    Нагадаємо, 21 лютого ватажки терористичних «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про визнання «республік», а також щодо укладання угод, які передбачають офіційну військову допомогу.

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    Теги: Росія Генпрокурор телебачення Путін агресія Сергій Шойгу
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    Радбез Путіна: із «трансляції наживо» вирізали виступ генпрокурора