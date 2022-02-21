Визнанням маріонеток Путін остаточно зруйнував міжнародну систему правопорядку

Путінська влада це загроза для миру і безпеки

Путін обрав конфронтацію і остаточно зруйнував міжнародну систему правопорядку, яка була створена після періоду холодної війни.

Жорстко засуджую рішення Росії щодо «визнання незалежності» так званих ДНР і ЛНР.

Маю підкреслити: своїм сьогоднішнім злочинним рішенням Кремль штовхає світ на межу нової світової війни, хоча першим його адресатом є Україна. Путін так ненавидить наш суверенітет, йому так «болить» наша незалежність, він так не хоче бачити наш успіх, що готовий до будь-якого божевілля. Інакше як божевіллям це й не назвати.

Визнанням маріонеток Кремля на окупованому Донбасі, Москва легалізує свою багаторічну окупацію і цієї нашої території. Путін загрожував і продовжує загрожувати самій незалежності України, і заради цього готовий до безстрокової конфронтації із колективним Заходом.

Сьогодні вже всі побачили те, про що ми говорили роками, від 2014 року. Путіна і створений ним злочинний україноненависницький режим не виправить більше ніщо. Путінська влада це загроза для миру і безпеки, для регіону і світу, для України і свого власного народу. Рішення про «визнання» так званих ДНР і ЛНР є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, брутальним порушенням Статуту ООН, Гельсінського заключного акту. Цей крок остаточно вбиває Мінські домовленості та є черговим кроком Москви до подальшої ескалації ситуації та продовження російської агресії проти України.

Дякуючи нашим партнерам за їхню вагому підтримку і допомогу, закликаю їх невідкладно запровадити санкції проти Президента Росії Володимира Путіна та його оточення, всіх членів сьогоднішнього засідання Ради безпеки Росії, російських олігархів та депутатів обох палат російського парламенту. Своїми злочинними рішеннями Путін та його поплічники фактично ізолювали себе від цивілізованого світу, а відтак мають відчути себе справжніми «ізгоями» у міжнародному співтоваристві. Час привʼязати санкції і перспективу їх посилення до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Путін і все його оточення мають зрозуміти, що з цього гачка їм ніколи не зіскочити.

Вже сьогодні Путін не залишає іншого вибору демократичному світу, ніж стримування російського агресивного курсу. Оскільки сьогодні він вчергове дав зрозуміти, що його апетити не закінчуються на кордонах України.

А ми маємо бути єдиними – всі українці, весь демократичний світ у протистоянні цій загрозі. І ми обов’язково переможемо. Бо з нами правда. Бо боремося за свою рідну землю і своє європейське майбутнє! Слава Україні!

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