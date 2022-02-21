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    Стало відомо, в яких кордонах Путін визнав «ЛДНР»

    Наразі РФ визнала окупаційні формування у чинних кордонах - Стало відомо, в яких кордонах Путін визнав «ЛДНР»
    Наразі РФ визнала окупаційні формування у чинних кордонах
    фото з відкритих джерел

    РФ вважатиме територєю «республік» нині підконтрольні їм райони

    Президент РФ Володимир Путін визнав «ЛНР» та «ДНР» у тих кордонах, які зараз фактично встановлені. Про це повідомив заступник голови комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Андрій Клімов.

    Російський посадовець додав, що питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з «республіками» буде розглянуто Радою Федерації 22 лютого.

    Варто зазначити, що у «конституціях» «ЛНР» та «ДНР» кордони цих утворень співпадають із кордонами Луганської та Донецької областей, а території Донбасу, підконтрольні Україні бойовики вважають «тимчасово окупованими».

    Раніше голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас попередив, що у разі визнання Російською Федерацією так званих «ЛНР» та «ДНР», у російської сторони можуть з’явитися нові територіальні претензії до України.

    Нагадаємо, президент Росії Володимирн Путін підписав указ про визнання «ДНР» та «ЛНР». Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

    Путін у своєму зверненні до громадян заявив, що сучасна Україна – результат діяльності комуністичної Росії і пригрозив Україні показати «справжню декомунізацію.

    У вівторок 15 лютого Держдума звернулася до Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російської Федерацією «ДНР» та «ЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами.

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    Теги: «ДНР» «ЛНР» Путін Україна Матті Маасікас указ
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    Стало відомо, в яких кордонах Путін визнав «ЛДНР»