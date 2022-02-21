Стало відомо, в яких кордонах Путін визнав «ЛДНР»

РФ вважатиме територєю «республік» нині підконтрольні їм райони

Президент РФ Володимир Путін визнав «ЛНР» та «ДНР» у тих кордонах, які зараз фактично встановлені. Про це повідомив заступник голови комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Андрій Клімов.

Російський посадовець додав, що питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з «республіками» буде розглянуто Радою Федерації 22 лютого.

Варто зазначити, що у «конституціях» «ЛНР» та «ДНР» кордони цих утворень співпадають із кордонами Луганської та Донецької областей, а території Донбасу, підконтрольні Україні бойовики вважають «тимчасово окупованими».

Раніше голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас попередив, що у разі визнання Російською Федерацією так званих «ЛНР» та «ДНР», у російської сторони можуть з’явитися нові територіальні претензії до України.

Нагадаємо, президент Росії Володимирн Путін підписав указ про визнання «ДНР» та «ЛНР». Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

Путін у своєму зверненні до громадян заявив, що сучасна Україна – результат діяльності комуністичної Росії і пригрозив Україні показати «справжню декомунізацію.

У вівторок 15 лютого Держдума звернулася до Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російської Федерацією «ДНР» та «ЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами.

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