Путін зараз програє – посол Німеччини

Росія позиційно програла в результаті ескалації напруги на кордоні з Україною

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що президент РФ Володимир Путін опинився у програшному становищі за підсумками військових маневрів на кордоні з Україною. Про це дипломатка сказала в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо дивитися на нинішню ситуацію зі скупченням російських військ на кордонах з Україною, то, на мою думку, позиційно Росія зараз програла. Адже політичний фокус багатьох країн зараз зосереджений на Україні. І в Європі, і в Америці, і в Німеччині останній місяць увага до України зараз набагато більша, ніж рік тому, коли почалася пандемія Covid-19 і всі тільки цією темою переймалися», – зазначила Фельдгузен.

Вона також висловила думку, що Путін отримав абсолютно протилежний ефект, ніж він очікував.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що ні українська, ні російська сторона не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.