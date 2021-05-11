Чи приїде Меркель до Києва? Німецька дипломатка назвала умову

Ангела Меркель до кінця своєї каденції може приїхати до України

Посол Німеччини розповіла, що Ангела Меркель в умовах пандемії дуже обережно підходить до особистих зустрічей

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен висловила сподівання, що канцлер Ангела Меркель до кінця своєї каденції ще приїде до України. Про це дипломатка сказала в інтерв’ю «Главкому».

«Сподіваюся, що канцлерка до кінця своєї каденції ще приїде до України. Ми також отримали запрошення приїхати на 23 серпня (дата саміту «Кримської платформи»)», – сказала Фельдгузен.

Посол додала, що зараз все ще складна ситуація з пандемією, і Меркель дуже обережно підходить до особистих зустрічей.

«Знаю, що вона уже отримала перше щеплення, і я дуже сподіваюсь, що наприкінці травня ми зрозуміємо, чи можливий такий візит. Але 23 серпня Німеччину у Києві представлятиме обов’язково високопоставлена особа», – зазначила посол Німеччини.

Вона також повідомила, що в роботі «Кримської платформи» братимуть активну участь німецькі експерти.

Нагадаємо, посол повідомила, що безвізовий режим України із Німеччиною повинен відновитися протягом цього року – принаймні для вакцинованих громадян.