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    Чи приїде Меркель до Києва? Німецька дипломатка назвала умову

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    Ангела Меркель до кінця своєї каденції може приїхати до України - Чи приїде Меркель до Києва? Німецька дипломатка назвала умову
    Ангела Меркель до кінця своєї каденції може приїхати до України
    Фото з відкритих джерел

    Посол Німеччини розповіла, що Ангела Меркель в умовах пандемії дуже обережно підходить до особистих зустрічей

    Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен висловила сподівання, що канцлер Ангела Меркель до кінця своєї каденції ще приїде до України. Про це дипломатка сказала в інтерв’ю «Главкому».

    «Сподіваюся, що канцлерка до кінця своєї каденції ще приїде до України. Ми також отримали запрошення приїхати на 23 серпня (дата саміту «Кримської платформи»)», – сказала Фельдгузен.

    Посол додала, що зараз все ще складна ситуація з пандемією, і Меркель дуже обережно підходить до особистих зустрічей.

    «Знаю, що вона уже отримала перше щеплення, і я дуже сподіваюсь, що наприкінці травня ми зрозуміємо, чи можливий такий візит. Але 23 серпня Німеччину у Києві представлятиме обов’язково високопоставлена особа», – зазначила посол Німеччини.

    Вона також повідомила, що в роботі «Кримської платформи» братимуть активну участь німецькі експерти.

    Нагадаємо, посол повідомила, що безвізовий режим України із Німеччиною повинен відновитися протягом цього року – принаймні для вакцинованих громадян.

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    Теги: Німеччина Ангела Меркель посол Україна
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