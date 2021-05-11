Якщо Росія піде на повномасштабну ескалацію, то може початися світова війна – Зеленський

Президент розповів, що наразі не спостерігається зменшення російських військ біля кордонів України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ні українська, ні російська сторони ніхто не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна. Про це Зеленський заявив під час форуму «Україна 30», присвяченому питанням безпеки.

«Я думаю, що ніхто не готовий зовсім (до повномасштабної війни – ред.). Я вважаю, що Росія не може на це піти. Якщо це станеться, я вважаю, що це може бути світова війна», – заявив президент.

Також Зеленський розповів, що наразі не спостерігається зменшення російських військ біля кордонів України. Незначне відведення відбулося в окупованого Криму, звідки пішло 3,5 тисячі російських військ.

«Ми розуміємо, що десь 3,5 тис. людей військового контингенту (Росії) пішли назад, але тільки ті, хто були на території тимчасово окупованого Криму. Більше відведення ми не бачимо», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз не спостерігається відведення військ РФ від українських кордонів.

«Що стосується контингенту і техніки на кордонах України і Росії. Ми зменшення там не фіксуємо, збільшення також не фіксуємо. Дуже повільно вони відходять назад», – додав президент.

Водночас Зеленський переконананий, що потужна ескалація напруженості з боку Російської Федерації навряд чи буде у вересні, як це вважають експерти.

«Мені здається, що, незважаючи на експертні думки, які говорять про вересень (можливість нової ескалації з боку Росії, – ред.), я вважаю, такої потужної ескалації не може бути», – зазначив Зеленський.

Також йому поставили запитання, чи зможе Україна в разі вторгнення впоратися сама без допомоги іноземних партнерів. «Будемо боротися до останнього», – додав президент.

Зеленський також заявив про значне зменшення пострілів на Донбасі. За його словами, снайперські прицільні постріли майже пішли в минуле.

Нагадаємо, що Росія оголосила про часткове відведення своїх військ з окупованого Криму та східного кордону України. Президент України Володимир Зеленський назвав це «маленькою перемогою» Києва та його союзників.

Також стало відомо, що посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав до міжнародного моніторингу ходу повернення російських військ до місць постійної дислокації. За інформацією дипломата, попри відведення російських військ від українських кордонів, частина важких озброєнь залишилась на позиціях.

Крім того, міністр закордонних справ України звинуватив Російську Федерацію у спробі взяти під контроль Азовське море.